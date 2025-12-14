سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع 'بوبليسيس جروب' و'دنتسو' لتعزيز تميّزها الإعلامي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اختتام مراجعتها الشاملة لوكالاتها الإعلامية في المنطقة، وبموجب ذلك عقدت شراكة مع كلٍّ من 'بوبليسيس جروب' و'دنتسو' لإدارة التخطيط والشراء الإعلامي لمحفظة سامسونج في أسواق المنطقة بشكل مشترك.وتعكس هذه المراجعة التي انطلقت مطلع العام الجاري، التزام سامسونج المتواصل بتعزيز تميّزها الإعلامي، وتحسين آليات قياس الأداء ومحاسبته، وضمان جاهزية منظومتها التسويقية لمواكبة المستقبل في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس الإقليمي للتسويق ونائب رئيس قسم التسويق والأعمال الرقمية في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "لقد كانت 'بوبليسيس جروب' شريكاً رئيسياً في دعم نمو سامسونج، ونقدّر بشكل كبير التزامهم وتعاونهم وأداءهم خلال السنوات الماضية. ومع تطوير نهجنا التسويقي، يسعدنا مواصلة هذه الشراكة، والترحيب بانضمام 'دنتسو' إلى الشراكة الجديدة. لقد أظهرت كلتا الوكالتين قدرات استثنائية، وقد وضعنا توقعات طموحة للدور الذي سيلعبه الإعلام في دعم النمو خلال عام 2026 والسنوات المقبلة. وبالعمل معاً، نسعى لتحقيق نتائج أقوى، وتسريع وتيرة الأداء، وتعزيز ريادة سامسونج في المنطقة."



هذا وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة' بوبليسيس جروب' لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، باسل كاكيش: ”تعد سامسونج شريكاً مهماً لنا منذ سنوات عديدة، ولا تزال شراكتنا قوية. ومن خلال هذا النموذج التعاوني المزدوج للوكالة، سنستفيد من مواهبنا وقدراتنا وخبراتنا الإقليمية لدفع النمو المستمر لشركة سامسونج ومواصلة تحقيق طموحنا المشترك في تحقيق نتائج جريئة وتأثير كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.



ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة 'دنتسو' الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، طارق الداعوق: "يمثّل حصولنا على عقد شراكة إعلامية مع شركة سامسونج لحظة فارقة تُبرز قوة شبكتنا. فقد طوّر فريقنا استراتيجية قائمة على البيانات والابتكار وفهم عميق لخصوصية كل سوق. نحن فخورون بثقة سامسونج بنا، ونتطلّع إلى دعم تحوّلها المرتكز على النمو من خلال هذه الشراكة."



ومع هذا التوجّه الجديد، ستعمل سامسونج على توزيع المهام بشكل استراتيجي بين الشركتين، وتقسيم أسواق المنطقة إلى مجموعات موزعة بين'بوبليسيس جروب' و'دنتسو' لضمان التوازن والتخصص والمرونة في عملياتها الإعلامية. النهج استفادة كل وكالة من نقاط قوتها لتقديم تخطيط وشراء إعلامي أكثر كفاءة، مع تعزيز التكامل العميق و تطويرالقدرات في جميع أنحاء المنطقة.



وسيبدأ العمل بهذا التوجه بشكل مباشر، حيث ستتعاون الوكالتان مع فرق سامسونج المركزية والمحلية لضمان استمرارية العمل وتنسيق الأداء وتوحيد منهجيات القياس عبر مختلف الأسواق.