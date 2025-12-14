  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله

أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله

2025-12-14 06:06:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إن التشريع الخاص بضريبة المبيعات في الأردن يتضمن جداول لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، إذ إن ما يزيد على 300 سلعة أو خدمة أساسية أو غذائية تتمتع بإعفاء كامل أو تخضع لضريبة مخفضة، وتُعد هذه السلع والخدمات الأكثر استهلاكاً من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وأوضح أبو علي، الأحد، أن الحكومة تبنّت خطة إصلاح ضريبي تعتمد مبدأ عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في معدلات ونسب الضريبة الحالية، وإنما تعتمد على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي، ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.
وأشار أبو علي إلى ما يتم تداوله حول إعادة هيكلة المنظومة الضريبية وضرورة تطبيق ضريبة دخل تصاعدية، ومطالب بالإصلاح الضريبي من منطلق الشفافية والإفصاح ووضع النقاط على الحروف، وتقديم معلومات للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاطلاع على ما يتم من إصلاحات ضريبية، موضحاً أن الحكومة تبنّت خطة إصلاح ضريبي تعتمد مبدأ عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في معدلات ونسب الضريبة الحالية، وتعتمد على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.
وبين أن برنامج الإصلاح الضريبي يتضمن حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية بشكل يمكن من معالجة الخلل بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح أبو علي أن تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات مكّن من تحسين الإيرادات الضريبية المباشرة وزيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية، مع التنويه إلى أن الإصلاحات في الضريبة المباشرة ارتكزت على مبدأ زيادة تصاعدية الضريبة، حيث تم زيادة عدد الشرائح الضريبية التصاعدية بما يساهم في تحقيق مبدأ المنفعة الاقتصادية والعدالة الضريبية بين المكلفين.
وأضاف، بخصوص ما يتحدث عنه البعض من أن ضريبة المبيعات تُعد على كلف الإنتاج، أن التطبيق الفعلي لضريبة المبيعات في النظام الضريبي الأردني، والذي يتضمن التخصيم والرد الضريبي، يدل على أن ضريبة المبيعات في الأردن ليست عبئاً على كلف الإنتاج، وأن المنتج يقوم بتخصيم قيمة ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاجه بحيث يصبح أثرها في هذه الكلفة صفراً، وبالتالي فإن المشرّع الأردني، وضمن الأهداف الاقتصادية للمنظومة الضريبية في الأردن، نص على أحكام تسمح للمنتج أو البائع بتخصيم قيمة ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج أو السلعة المشتراة من الضريبة المستحقة على بيع المنتج أو السلعة، وبالتالي فإن ضريبة المبيعات لا يمكن ولا في أي حال من الأحوال أن تُعتبر كلفة أو عنصراً من عناصر كلف الإنتاج، طالما أن المشرّع راعى مبدأ التخصيم والرد الضريبي في هذا التشريع وبشكل مماثل لما هو معمول به في منظومة ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أبو علي، بخصوص الحديث من قبل البعض حول أن ضريبة المبيعات يدفعها الفقراء ومتوسطي الدخل، أنه استنتاج غير دقيق وسطحي لتطبيق ضريبة المبيعات في الأردن، وذلك لأن التشريع الخاص بضريبة المبيعات في الأردن يشمل جداول لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة منصوصاً عليها بشكل صريح وواضح ضمن الجداول المقررة في التشريع الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات، ويمكن الرجوع إليها.
وبين أن إجمالي السلع والخدمات الأساسية المشمولة بالحماية من خلال الإعفاء الكامل أو التخفيف الضريبي يزيد على 300 سلعة أو خدمة أساسية أو غذائية، وتُعد هذه السلع والخدمات الأكثر استهلاكاً من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وعليه فإن المشرّع الأردني، وضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للمنظومة الضريبية في الأردن، وضع الإطار التشريعي لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وبشكل لا يرتب عبئاً ضريبياً على استهلاك هذه الطبقات من السلع الأساسية والغذائية، حيث فرض المشرّع ضريبة خاصة على سلع ضارة أو كمالية أو ذات أهمية نسبية، ليحقق التشريع أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة للمالية حكماً، وبالتالي فإن القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله، طالما أن التشريع الضريبي وضع الحماية اللازمة بحسب أبو علي.


MENAFN14122025000208011052ID1110477962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث