سمعوه وهو يهوي... آخر كلمات رائد الفضاء الذي سقط من السماء

MENAFN - Al-Bayan) في أبريل عام 1967، تحوّلت مهمة فضائية سوفيتية احتفالية إلى واحدة من أكثر المآسي قسوة في تاريخ استكشاف الفضاء، عندما لقي رائد الفضاء فلاديمير كوماروف مصرعه خلال عودته إلى الأرض، في حادث جعله يُعرف لاحقا بلقب "الرجل الذي سقط من الفضاء".

وجاءت الرحلة في إطار احتفالات الاتحاد السوفييتي بالذكرى الخمسين لتأسيسه، حيث تقرر تنفيذ استعراض تقني طموح في المدار عبر إطلاق مركبتين فضائيتين من طراز "سويوز".

وكان من المقرر أن تنطلق "سويوز 1" وعلى متنها كوماروف أولا، ثم تلتحق بها "سويوز 2"، ليجري التقاء بين المركبتين وسير في الفضاء، قبل عودة الطاقمين إلى الأرض، وفقا لـ iflscience.

غير أن المهمة، التي أُعلن عنها باعتبارها إنجازا سياسيا وعلميا، كانت محفوفة بالمخاطر منذ البداية.

ووفقا لروايات تاريخية وردت في كتاب Starman: The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin، أظهرت عمليات فحص سابقة للمركبة وجود أكثر من 200 خلل تقني وهيكلي، بعضها كان كفيلا بتحويل الرحلة إلى كارثة، ويقال إن مذكرة رسمية رُفعت لتوثيق هذه الأعطال، لكنها لم تصل إلى القيادة السوفييتية العليا.

وبحسب شهادات لاحقة، حاول مقربون من كوماروف إقناعه بالانسحاب من الرحلة، إلا أنه رفض، بعدما أدرك أن انسحابه سيعني إرسال صديقه يوري غاغارين بدلا منه.

وبذلك قبل المهمة وهو يعلم أن احتمال نجاته ضئيل، في قرار يعكس حجم الضغوط السياسية التي كانت تحيط ببرنامج الفضاء السوفييتي آنذاك.

وقبل الرحلة، أقدم كوماروف على ما وصفه البعض بـ"فعل انتقام رمزي"، إذ طلب أن يُقام له تشييع بجثمان مكشوف في حال وقوع أي خلل، في رسالة واضحة إلى المسؤولين عن إرسالِه إلى مصيره.

وبالفعل، بعد نجاح الإطلاق ووصول المركبة إلى المدار، بدأت الأعطال بالظهور سريعا، إذ فشل أحد الألواح الشمسية في الانفتاح، ما تسبب في نقص حاد بالطاقة الكهربائية، وأمرت غرفة التحكم بإنهاء المهمة والعودة الفورية، لكن الكبسولة فقدت السيطرة وبدأت بالدوران، ما حال دون عمل أنظمة الهبوط.

وسقطت مركبة ((سويوز 1)) سقوطا حرا واصطدمت بالأرض بقوة هائلة، ما أدى إلى وفاة كوماروف على الفور.

وتشير روايات غير رسمية إلى أن كلماته الأخيرة كانت مليئة بالغضب واليأس، بينما قدّمت السجلات السوفيتية الرسمية نسخة مختلفة أكثر هدوءا، في تناقض يعكس طبيعة التعتيم الإعلامي في تلك الحقبة.

ووفقًا لكتاب Starman، التقطت محطات رصد إذاعية أمريكية الكلمات الأخيرة لكوماروف، وهو يقول غاضبا: "هذه سفينة شيطانية! لا شيء مما ألمسه يعمل على نحو صحيح"، إلى جانب صرخات غضب وهو يهوي نحو موته.

أما السجلات الرسمية السوفيتية، التي لا يمكن التعامل معها بوصفها حقيقة مطلقة، فتشير إلى أن كلماته الأخيرة كانت: "أشعر أنني بحالة ممتازة، كل شيء على ما يرام"، قبل أن يضيف: "شكرا على كل ذلك. لقد حدث الانفصال".

وبحسب هذه الرواية، سقط كوماروف إلى حتفه بينما كانت غرفة التحكم الأرضية تحاول إعادة الاتصال به.

وبقيت مأساة فلاديمير كوماروف شاهدا على الثمن الباهظ الذي دفعه رواد الفضاء في خضم السباق المحموم بين القوى العظمى، وعلى المخاطر التي تنشأ حين تتقدّم الاعتبارات السياسية على السلامة البشرية، وبعد مرور عقود، لا تزال قصته تُستحضر كأحد أكثر الفصول إيلاما في تاريخ الرحلات الفضائية.

فيديو