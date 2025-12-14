صدمة في وول ستريت.. لاري إليسون يخسر 25 مليار دولار في يوم واحد

MENAFN - Al-Bayan) شهدت أسواق المال يوم الخميس الماضي موجة من الهبوط في أسهم شركة أوراكل العملاقة للبرمجيات، ما أدى إلى خسارة لاري إليسون، المؤسس المشارك للشركة، نحو 25 مليار دولار من صافي ثروته في يوم واحد، وفقا لتقديرات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ويعد هذا الانخفاض أحد أكبر التراجعات الفردية للثروة خلال عام 2025.

وبحسب المؤشر، تراجع صافي ثروة إليسون إلى 258 مليار دولار بعد انخفاض أسهم أوراكل بنسبة تزيد على 11% في تداول ما بعد ساعات العمل، بعد إعلان نتائج أرباح أقل من توقعات وول ستريت، وتسببت هذه النتائج في موجة قلق لدى المستثمرين بشأن حجم ونفقات الشركة على توسعها في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويذكر أن إليسون تصدر مؤقتا قائمة أغنى شخص في العالم خلال سبتمبر الماضي، متفوقا على إيلون ماسك، بعد ارتفاع أسهم أوراكل بنسبة تصل إلى 43% بدعم من توقعات قوية لأداء قطاع الحوسبة السحابية، ورغم ذلك، فإن النتائج الأخيرة لم ترقَ لتوقعات المحللين، ما أعاد الضغط على أسهم الشركة وأثر مباشرة على ثروة مؤسسها.

ووفقا للتقارير، ارتفعت إيرادات أوراكل بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، لكنها لم تكن كافية لتهدئة المخاوف بشأن تكلفة التوسع السريع للشركة.

وأشار كلاي ماجويرك، الرئيس التنفيذي المشارك لأوراكل، إلى أن الشركة لن تحتاج على الأرجح إلى أكثر من 100 مليار دولار لبناء مراكز البيانات، كما أضاف أن ديون الشركة لا تزال ضمن التصنيف الاستثماري.

وليس إليسون وحده من شهد تقلبات حادة في ثروته خلال الأشهر الماضية، فقد تكبد إيلون ماسك خسائر بلغت 35 مليار دولار خلال ثلاثة أيام في أبريل الماضي، بينما فقد مارك زوكربيرغ نحو 24 مليار دولار نتيجة مخاوف من تأثير خطط التعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

ورغم هذه الخسارة الكبيرة، يظهر مؤشر بلومبرغ للمليارديرات أن إليسون لا يزال يحتفظ بمركز متقدم بين أغنى الشخصيات في قطاع التكنولوجيا، متفوقا على كل من جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ.

ويشير الخبراء إلى أن ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا تتأثر بشكل كبير بتحركات الأسواق وتقلبات الأسهم، خاصة في الشركات التي تستثمر بكثافة في الابتكار والتوسع السريع.

وتأتي هذه الأحداث لتسلط الضوء على الطبيعة المتقلبة للثروات الكبيرة المرتبطة بأسهم التكنولوجيا، حيث يمكن أن تتغير مراكز الأغنياء عالميا بسرعة استجابة لأداء شركاتهم واستراتيجياتها المستقبلية.