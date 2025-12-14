الأمن العام: ضبط مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً

ضبطت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، يوم السبت، وخلال جولة في دوريات في منطقة وادي عربة مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً.

وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات، لإذاعة الأمن العام، إنّ الدوريات في الميدان ضبطت"بك اب" غمارة واحدة يحمّل 22 راكبًا في الصندوق، وسائق المركبة غير مرخص.

وبين أنّ هذه من المخالفة الخطرة، حيث تم التحفظ على السائق وتسليمه للمركز الامني المختص لإجراء المقتضى القانوني.