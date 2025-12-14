الأمن العام: ضبط مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً

الأمن العام: ضبط مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً
ضبطت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، يوم السبت، وخلال جولة في دوريات في منطقة وادي عربة مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً.
وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات، لإذاعة الأمن العام، إنّ الدوريات في الميدان ضبطت"بك اب" غمارة واحدة يحمّل 22 راكبًا في الصندوق، وسائق المركبة غير مرخص.
وبين أنّ هذه من المخالفة الخطرة، حيث تم التحفظ على السائق وتسليمه للمركز الامني المختص لإجراء المقتضى القانوني.
