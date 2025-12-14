أرسنال يحصد ثلاث نقاط بالدوري الإنجليزي دون تسجيل مباشر

MENAFN - Al-Bayan) حصد أرسنال ثلاث نقاط ثمينة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تفوق على وولفرهامبتون في مباراة درامية انتهت بهدفين مقابل هدف، دون أن يوقع أي لاعب من صفوفه على الأهداف بشكل مباشر، في سيناريو نادر يعكس غرابة كرة القدم.

وجاءت المواجهة ضمن الجولة السادسة عشرة من البريميرليغ، حيث عانى الفريقان في الشوط الأول من غياب الفاعلية الهجومية، قبل أن ينجح أرسنال في كسر الجمود بالدقيقة 70 بعدما سجل سام جونستون، حارس وولفرهامبتون، هدفًا بالخطأ في مرماه، مانحًا التقدم لأصحاب الأرض.

وفي الوقت الذي ظن فيه الضيوف أنهم عادوا بنقطة التعادل بعد هدف تولوالاس أروكوداري في الدقيقة 90، عاد سيناريو النيران الصديقة ليحسم اللقاء مجددًا، بعدما أحرز يرسون موسكيرا هدفًا عكسيًا في الدقيقة 94، ليمنح أرسنال فوزًا قاتلًا وثلاث نقاط كاملة.

وبهذا الانتصار، رفع فريق ميكيل أرتيتا رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول الترتيب، مؤكدًا قدرته على الخروج بالمكاسب حتى في المباريات التي تغيب عنها اللمسة التهديفية المباشرة، بينما واصل وولفرهامبتون معاناته في قاع الترتيب، برصيد نقطتين فقط.