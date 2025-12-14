أرسنال يحصد ثلاث نقاط بالدوري الإنجليزي دون تسجيل مباشر

أرسنال يحصد ثلاث نقاط بالدوري الإنجليزي دون تسجيل مباشر
وجاءت المواجهة ضمن الجولة السادسة عشرة من البريميرليغ، حيث عانى الفريقان في الشوط الأول من غياب الفاعلية الهجومية، قبل أن ينجح أرسنال في كسر الجمود بالدقيقة 70 بعدما سجل سام جونستون، حارس وولفرهامبتون، هدفًا بالخطأ في مرماه، مانحًا التقدم لأصحاب الأرض.
وفي الوقت الذي ظن فيه الضيوف أنهم عادوا بنقطة التعادل بعد هدف تولوالاس أروكوداري في الدقيقة 90، عاد سيناريو النيران الصديقة ليحسم اللقاء مجددًا، بعدما أحرز يرسون موسكيرا هدفًا عكسيًا في الدقيقة 94، ليمنح أرسنال فوزًا قاتلًا وثلاث نقاط كاملة.
وبهذا الانتصار، رفع فريق ميكيل أرتيتا رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول الترتيب، مؤكدًا قدرته على الخروج بالمكاسب حتى في المباريات التي تغيب عنها اللمسة التهديفية المباشرة، بينما واصل وولفرهامبتون معاناته في قاع الترتيب، برصيد نقطتين فقط.
