ملف قضائي يهدد مشاركة الأرجنتين في كأس العالم 2026

تعيش الكرة الأرجنتينية حالة من القلق المتصاعد، بعدما تحولت التحقيقات القضائية الجارية ضد كلاوديو ((تشكي)) تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلى ملف ثقيل قد يلقي بظلاله على مشاركة منتخب ((التانغو)) في كأس العالم 2026، في ظل مخاوف من تدخلات سياسية قد تضع الاتحاد في مواجهة مباشرة مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)).

وبحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية أرجنتينية، يواصل القضاء الفيدرالي تصعيد إجراءاته بحق تابيا ودائرته المقربة، حيث أصدر القاضي دانييل رافيكاس قرارات جديدة بمداهمة مجمع سكني فاخر في مدينة بيلار، يشتبه في ارتباطه برئيس الاتحاد عبر واجهات مالية، وتشير التحقيقات إلى أن العقار مسجل باسم شركة ((ريال سنترال SRL))، المرتبطة بكل من لوتشيانو بانتانو وآنا لوسيا كونتي، اللذين فرض عليهما حظر مغادرة البلاد للاشتباه في كونهما واجهتين ماليتين.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ امتدت التحقيقات لتشمل أكثر من 15 ناديًا، إضافة إلى مكتب في وسط العاصمة بوينس آيرس، في إطار السعي لكشف ملابسات تضخم ثروة تابيا والمحيطين به، كما طالت الشبهات أمين الخزانة بابلو توفيجينو، إلى جانب شركة ((سور فينانزاس)) المتهمة بمنح قروض للأندية بشروط وصفت بالتعسفية.

وتسعى الجهات القضائية الأرجنتينية إلى التحقق من وجود شبهة كسب غير مشروع واستخدام شبكات مالية معقدة لإخفاء مصادر الأموال، في قضية تجاوزت الإطار الرياضي وأصبحت محل اهتمام واسع داخل البلاد وخارجها.

في المقابل، تتابع ((فيفا)) تطورات الملف عن كثب، وسط مخاوف من أي تدخل سياسي مباشر في شؤون الاتحاد الأرجنتيني، وهو ما قد يعرض مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للخطر وفق لوائح الاتحاد الدولي.

ويتعامل المنتخب الأرجنتيني، المتوج بلقب كأس العالم الأخيرة، بحذر شديد مع الموقف، إذ كشفت تقارير أن المدير الفني ليونيل سكالوني يبدي تحفظًا بشأن خوض مواجهة ((فيناليسيما)) المرتقبة أمام إسبانيا في مارس المقبل، في مؤشر واضح على حجم التوتر الذي يخيم على أروقة اتحاد الكرة الأرجنتيني.