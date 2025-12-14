بعد أزمته الأخيرة مع سلوت.. صلاح يمر من الصحفيين برد ساخر

بعد أزمته الأخيرة مع سلوت.. صلاح يمر من الصحفيين برد ساخر
وشارك محمد صلاح في انتصار ليفربول بهدفين دون رد على برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صنع الهدف الثاني بتمريرة حاسمة حولها إيكيتيكي إلى الشباك، ليؤكد حضوره الفني رغم الجدل الدائر خارج الملعب.
وعقب نهاية اللقاء، حاول عدد من الصحفيين استيقاف صلاح في المنطقة المختلطة للحصول على تصريحات سريعة، إلا أن قائد منتخب مصر اكتفى بابتسامة ورد ساخر قال فيه: ((أسبوعان متتاليان؟ لا، لا، لا))، قبل أن يواصل طريقه دون التوقف للحديث، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.
ويأتي هذا التصرف بعد أيام قليلة من الأزمة التي نشبت بين صلاح ومدربه آرني سلوت، عقب تصريحات اللاعب بعد مباراة ليدز يونايتد، والتي تسببت في استبعاده من مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود مجددًا للمشاركة أمام برايتون عقب جلسة جمعته بالمدرب الهولندي.
ورغم الأجواء المشحونة، واصل صلاح كتابة أرقامه التاريخية بقميص ليفربول، بعدما انفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، بوصوله إلى 277 مساهمة بين تسجيل وصناعة، ليبقى تأثيره داخل الملعب حاضرًا حتى في أصعب الأوقات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment