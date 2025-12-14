بعد أزمته الأخيرة مع سلوت.. صلاح يمر من الصحفيين برد ساخر

MENAFN - Al-Bayan) بعد أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، لفت النجم محمد صلاح الأنظار بتصرف عفوي حمل قدرًا من السخرية الخفيفة، بعدما مر من أمام الصحفيين عقب فوز ليفربول على برايتون، رافضًا إجراء أي مقابلات إعلامية، في مشهد عكس استمرار حالة التوتر المحيطة بالنجم المصري خلال الفترة الأخيرة.

وشارك محمد صلاح في انتصار ليفربول بهدفين دون رد على برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صنع الهدف الثاني بتمريرة حاسمة حولها إيكيتيكي إلى الشباك، ليؤكد حضوره الفني رغم الجدل الدائر خارج الملعب.

وعقب نهاية اللقاء، حاول عدد من الصحفيين استيقاف صلاح في المنطقة المختلطة للحصول على تصريحات سريعة، إلا أن قائد منتخب مصر اكتفى بابتسامة ورد ساخر قال فيه: ((أسبوعان متتاليان؟ لا، لا، لا))، قبل أن يواصل طريقه دون التوقف للحديث، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

ويأتي هذا التصرف بعد أيام قليلة من الأزمة التي نشبت بين صلاح ومدربه آرني سلوت، عقب تصريحات اللاعب بعد مباراة ليدز يونايتد، والتي تسببت في استبعاده من مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود مجددًا للمشاركة أمام برايتون عقب جلسة جمعته بالمدرب الهولندي.

ورغم الأجواء المشحونة، واصل صلاح كتابة أرقامه التاريخية بقميص ليفربول، بعدما انفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، بوصوله إلى 277 مساهمة بين تسجيل وصناعة، ليبقى تأثيره داخل الملعب حاضرًا حتى في أصعب الأوقات.