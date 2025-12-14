ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة في ملف المدرب الجديد

MENAFN - Al-Bayan) تلقى نادي ريال مدريد صدمة جديدة في ملف المدرب الجديد، بعدما حسم الجدل المثار حول إمكانية تولي الألماني يورغن كلوب القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط المطالبة بإقالة تشابي ألونسو بسبب تراجع النتائج محليًا وأوروبيًا.

وأكدت مصادر مقربة من كلوب، نقلًا عن أوليفر مينتزلاف المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ((ريد بول))، أن المدرب الألماني لا يفكر حاليًا في العودة إلى التدريب، مفضلًا الاستمرار في مهامه الإدارية الجديدة بعيدًا عن ضغوط العمل اليومي داخل الملاعب، ليغلق بذلك الباب تمامًا أمام أي احتمال لانتقاله إلى سانتياغو برنابيو.

وجاء هذا القرار في توقيت صعب بالنسبة لريال مدريد، مع تزايد التكهنات حول مستقبل تشابي ألونسو بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أعادت الحديث عن ضرورة التغيير الفني قبل فوات الأوان، خاصة في ظل تراجع الهيبة التنافسية للفريق خلال الأسابيع الأخيرة.

وأدى خروج اسم كلوب من دائرة الترشيحات إلى تضييق الخيارات أمام إدارة النادي الملكي، لا سيما مع تعقد عودة زين الدين زيدان، في ظل ارتباطه المحتمل بمشروع تدريب المنتخب الفرنسي خلفًا لديدييه ديشامب، ما يجعل أي قرار بالتغيير محفوفًا بالمخاطر.

ويضع هذا التطور تشابي ألونسو تحت ضغط مضاعف قبل الاستحقاقات المقبلة، إذ بات مطالبًا بقلب المعادلة سريعًا للحفاظ على منصبه، في وقت لا تبدو فيه إدارة ريال مدريد مالكة لخيارات جاهزة، وسط موسم لا يحتمل مزيدًا من التعثر.