خطوة خارج الإطار التقليدي تسبق سفر صلاح إلى أمم أفريقيا

MENAFN - Al-Bayan) يستعد محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، للقيام بزيارة مفاجئة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، في توقيت غير معتاد يسبق التحاقه بمعسكر ((الفراعنة)) استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بحسب ما كشفته تقارير إعلامية سعودية.

وأفادت قناة ((الرياضية)) السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة ((إكس))، بأن صلاح سيتوجه إلى مدينة جدة هذا الأسبوع، دون الكشف عن تفاصيل الزيارة أو طبيعتها، وهو ما فتح باب التكهنات حول أهدافها، في ظل غياب أي توضيح رسمي من اللاعب أو ممثليه حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت صعب يعيشه النجم المصري مع ليفربول، بعدما غاب عن التشكيل الأساسي للمباراة الخامسة على التوالي، قبل أن يشارك بديلًا في مواجهة برايتون إثر إصابة جو غوميز، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت التساؤلات حول مستقبل صلاح مع ((الريدز))، عقب تصريحات علنية انتقد فيها المدير الفني الهولندي آرني سلوت، في أزمة انعكست لاحقًا باستبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود للمشاركة محليًا.

وأعاد هذا القرار فتح باب السيناريوهات المحتملة لمسيرة صلاح خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع أرقامه التهديفية هذا الموسم، حيث اكتفى بتسجيل أربعة أهداف في 13 مباراة بالدوري، رغم كونه الهداف التاريخي للنادي في ((البريميرليغ)).

ويتزامن توقيت الزيارة مع العد التنازلي لانطلاق كأس الأمم الأفريقية المقررة في المغرب، حيث يستعد صلاح لقيادة منتخب مصر في استحقاق قاري جديد، وسط غموض يحيط بمستقبله مع ليفربول خلال فترة غيابه للمشاركة الدولية.