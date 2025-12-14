أجواء باردة نسبيًا اليوم وأمطار متوقعة مساء الغد

أجواء باردة نسبيًا اليوم وأمطار متوقعة مساء الغد
عمان 14 كانون الأول (بترا)- يكون الطقس اليوم الأحد، غائما جزئيًا، وباردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات المساء لزخات خفيفة من المطر في أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية لفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتدريجياً مع ساعات المساء تتأثر المملكة بمنخفض جوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل بإذن اللّٰه زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تمتد لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اما ليلًا، يكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا بين الحين والآخر في أغلب المناطق، مع احتمال أن تكون الأمطار غزيرة لفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا بإذن اللّٰه بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وقد تكون الامطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق لفترات قصيرة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
كما ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، مع أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات، لاسيما في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 4، وفي مناطق البادية 16 - 7، وفي مناطق السهول 15 - 9، وفي الأغوار الشمالية 22 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 15، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.
