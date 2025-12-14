أجواء باردة نسبيًا اليوم وأمطار متوقعة مساء الغد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الأول (بترا)- يكون الطقس اليوم الأحد، غائما جزئيًا، وباردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات المساء لزخات خفيفة من المطر في أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية لفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتدريجياً مع ساعات المساء تتأثر المملكة بمنخفض جوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل بإذن اللّٰه زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تمتد لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما ليلًا، يكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا بين الحين والآخر في أغلب المناطق، مع احتمال أن تكون الأمطار غزيرة لفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا بإذن اللّٰه بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وقد تكون الامطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق لفترات قصيرة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، مع أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات، لاسيما في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 4، وفي مناطق البادية 16 - 7، وفي مناطق السهول 15 - 9، وفي الأغوار الشمالية 22 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 15، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/ ا ص/ب ط

14/12/2025 06:49:03