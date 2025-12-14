  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

2025-12-14 12:03:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق: مخيم سوف، ومقبلة، ووادي سوف.

