فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق: مخيم سوف، ومقبلة، ووادي سوف.
وقالت الشركة، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا، سيشمل مناطق: مخيم سوف، ومقبلة، ووادي سوف.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment