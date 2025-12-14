الأمن ينعى عبد القادر الشلول

كما شارك في تشييع الجثمان نائب مدير دفاع مدني غرب إربد، ومدير أركان قيادة درك الشمال، إلى جانب عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.

