الأمن ينعى عبد القادر الشلول

2025-12-14 12:03:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة إربد العقيد فراس الرقاد، في تشييع جثمان العقيد المتقاعد عبدالقادر باير الشلول إلى مقبرة بلدة دوقرا في محافظة إربد.
ونقل العقيد الرقاد أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام إلى ذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


كما شارك في تشييع الجثمان نائب مدير دفاع مدني غرب إربد، ومدير أركان قيادة درك الشمال، إلى جانب عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

