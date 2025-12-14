تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، غائما جزئيًا، وباردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات المساء لزخات خفيفة من المطر في أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية لفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 4، وفي مناطق البادية 16 - 7، وفي مناطق السهول 15 - 9، وفي الأغوار الشمالية 22 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 15، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.

