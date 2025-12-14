  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأمن يحذر الأردنيين

الأمن يحذر الأردنيين

2025-12-14 12:03:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت إدارة السير اليوم الاحد الأردنيين من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب.

وقالت إدارة السير " اخي المواطن، يرجى توخي الحيطة والحذر اثناء المسير لتدني مدى الرؤية في اغلب مناطق المملكة بسبب تشكل الضباب".

MENAFN14122025000208011052ID1110477039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث