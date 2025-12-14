الأمن يحذر الأردنيين

403
الأمن يحذر الأردنيين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت إدارة السير اليوم الاحد الأردنيين من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب.
وقالت إدارة السير " اخي المواطن، يرجى توخي الحيطة والحذر اثناء المسير لتدني مدى الرؤية في اغلب مناطق المملكة بسبب تشكل الضباب".
