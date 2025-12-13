  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قادة الاتحاد الأوروبي يرحبون بالإفراج عن سجناء سياسيين في بيلاروسيا

قادة الاتحاد الأوروبي يرحبون بالإفراج عن سجناء سياسيين في بيلاروسيا

2025-12-13 11:13:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 12 (كونا) -- رحب قادة الاتحاد الأوروبي اليوم السبت بالإفراج عن مجموعة من السجناء السياسيين في بيلاروسيا من بينهم حائزون جوائز دولية مرموقة مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة مواصلة الجهود من أجل إطلاق سراح جميع من لا يزالون رهن الاعتقال بسبب مواقفهم السياسية ودفاعهم عن حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة (إكس) إنها ترحب بالإفراج الذي جرى اليوم عن سجناء سياسيين في بيلاروسيا من بينهم الحائزان على جائزة ساخاروف أليس بيالياتسكي وماريا كاليسنيكافا بالإضافة إلى مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن هذا التطور يجب أن يعزز العزم على مواصلة النضال من أجل جميع السجناء الذين لا يزالون خلف القضبان في بيلاروسيا لأنهم تحلوا بالشجاعة في قول الحقيقة في وجه السلطة.
وشددت على أن معركة حقوق الإنسان والعدالة في بيلاروسيا يجب أن تستمر حتى تتحقق التطلعات الديمقراطية للشعب البيلاروسي.
من جانبها رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين في بيلاروسيا بمن فيهم كوليسنيكوفا وبيالياتسكي الذي نال أيضا جائزة نوبل للسلام.
وقالت ميتسولا إن هؤلاء "تحملوا الكثير" مؤكدة أن البرلمان الأوروبي سيواصل الضغط من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في بيلاروسيا بمن فيهم الصحفي أندريه بوتشوبوت الذي سيجري تكريمه بجائزة ساخاروف في مدينة ستراسبورغ يوم الثلاثاء المقبل مضيفة "إلى من لا يزالون خلف القضبان لن ننساكم...- بيلاروسيا ستكون حرة".
بدورها رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالإفراج عن أليس بيالياتسكي وماريا كاليسنيكافا وماكسيم زناك وآخرين من السجون البيلاروسية.
وأشارت إلى أن الفضل في تحقيق هذا التطور يعود إلى الولايات المتحدة مؤكدة أن الوقت قد حان الآن للإفراج عن جميع من لا يزالون معتقلين ظلما. (النهاية)

أرن / م م ج


MENAFN13122025000071011013ID1110476942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث