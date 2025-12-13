قادة الاتحاد الأوروبي يرحبون بالإفراج عن سجناء سياسيين في بيلاروسيا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
قادة الاتحاد الأوروبي يرحبون بالإفراج عن سجناء سياسيين في بيلاروسيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 12 (كونا) -- رحب قادة الاتحاد الأوروبي اليوم السبت بالإفراج عن مجموعة من السجناء السياسيين في بيلاروسيا من بينهم حائزون جوائز دولية مرموقة مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة مواصلة الجهود من أجل إطلاق سراح جميع من لا يزالون رهن الاعتقال بسبب مواقفهم السياسية ودفاعهم عن حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة (إكس) إنها ترحب بالإفراج الذي جرى اليوم عن سجناء سياسيين في بيلاروسيا من بينهم الحائزان على جائزة ساخاروف أليس بيالياتسكي وماريا كاليسنيكافا بالإضافة إلى مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن هذا التطور يجب أن يعزز العزم على مواصلة النضال من أجل جميع السجناء الذين لا يزالون خلف القضبان في بيلاروسيا لأنهم تحلوا بالشجاعة في قول الحقيقة في وجه السلطة.
وشددت على أن معركة حقوق الإنسان والعدالة في بيلاروسيا يجب أن تستمر حتى تتحقق التطلعات الديمقراطية للشعب البيلاروسي.
من جانبها رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين في بيلاروسيا بمن فيهم كوليسنيكوفا وبيالياتسكي الذي نال أيضا جائزة نوبل للسلام.
وقالت ميتسولا إن هؤلاء "تحملوا الكثير" مؤكدة أن البرلمان الأوروبي سيواصل الضغط من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في بيلاروسيا بمن فيهم الصحفي أندريه بوتشوبوت الذي سيجري تكريمه بجائزة ساخاروف في مدينة ستراسبورغ يوم الثلاثاء المقبل مضيفة "إلى من لا يزالون خلف القضبان لن ننساكم...- بيلاروسيا ستكون حرة".
بدورها رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالإفراج عن أليس بيالياتسكي وماريا كاليسنيكافا وماكسيم زناك وآخرين من السجون البيلاروسية.
وأشارت إلى أن الفضل في تحقيق هذا التطور يعود إلى الولايات المتحدة مؤكدة أن الوقت قد حان الآن للإفراج عن جميع من لا يزالون معتقلين ظلما. (النهاية)
أرن / م م ج
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة (إكس) إنها ترحب بالإفراج الذي جرى اليوم عن سجناء سياسيين في بيلاروسيا من بينهم الحائزان على جائزة ساخاروف أليس بيالياتسكي وماريا كاليسنيكافا بالإضافة إلى مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن هذا التطور يجب أن يعزز العزم على مواصلة النضال من أجل جميع السجناء الذين لا يزالون خلف القضبان في بيلاروسيا لأنهم تحلوا بالشجاعة في قول الحقيقة في وجه السلطة.
وشددت على أن معركة حقوق الإنسان والعدالة في بيلاروسيا يجب أن تستمر حتى تتحقق التطلعات الديمقراطية للشعب البيلاروسي.
من جانبها رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين في بيلاروسيا بمن فيهم كوليسنيكوفا وبيالياتسكي الذي نال أيضا جائزة نوبل للسلام.
وقالت ميتسولا إن هؤلاء "تحملوا الكثير" مؤكدة أن البرلمان الأوروبي سيواصل الضغط من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في بيلاروسيا بمن فيهم الصحفي أندريه بوتشوبوت الذي سيجري تكريمه بجائزة ساخاروف في مدينة ستراسبورغ يوم الثلاثاء المقبل مضيفة "إلى من لا يزالون خلف القضبان لن ننساكم...- بيلاروسيا ستكون حرة".
بدورها رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالإفراج عن أليس بيالياتسكي وماريا كاليسنيكافا وماكسيم زناك وآخرين من السجون البيلاروسية.
وأشارت إلى أن الفضل في تحقيق هذا التطور يعود إلى الولايات المتحدة مؤكدة أن الوقت قد حان الآن للإفراج عن جميع من لا يزالون معتقلين ظلما. (النهاية)
أرن / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment