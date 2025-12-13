  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في الكونغو الديمقراطية

مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في الكونغو الديمقراطية

2025-12-13 11:13:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 12 (كونا) -- دعت مصر اليوم السبت إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في الكونغو الديمقراطية معربة عن قلقها البالغ إزاء التطورات المتسارعة في شرق البلاد وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية يفرض تحديات عاجلة على المدنيين.
وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم السبت على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار مؤكدة ضرورة الالتزام باتفاق واشنطن للسلام باعتباره إطارا أساسيا لبناء الثقة وتخفيف حدة التوتر وتنفيذ ما نص عليه من خطوات عملية لتحقيق السلام في شرق الكونغو الديمقراطية.
وأكدت دعمها الكامل لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية كما أكدت أهمية الوقف "الفوري" للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية مشددة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية ومنع مزيد من التدهور.
وجددت مصر دعمها للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة السكان المتضررين ومساندة كل الجهود التي تسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية. (النهاية)

ع ف ف / م م ج


MENAFN13122025000071011013ID1110476941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث