مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في الكونغو الديمقراطية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في الكونغو الديمقراطية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 12 (كونا) -- دعت مصر اليوم السبت إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في الكونغو الديمقراطية معربة عن قلقها البالغ إزاء التطورات المتسارعة في شرق البلاد وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية يفرض تحديات عاجلة على المدنيين.
وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم السبت على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار مؤكدة ضرورة الالتزام باتفاق واشنطن للسلام باعتباره إطارا أساسيا لبناء الثقة وتخفيف حدة التوتر وتنفيذ ما نص عليه من خطوات عملية لتحقيق السلام في شرق الكونغو الديمقراطية.
وأكدت دعمها الكامل لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية كما أكدت أهمية الوقف "الفوري" للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية مشددة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية ومنع مزيد من التدهور.
وجددت مصر دعمها للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة السكان المتضررين ومساندة كل الجهود التي تسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم السبت على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار مؤكدة ضرورة الالتزام باتفاق واشنطن للسلام باعتباره إطارا أساسيا لبناء الثقة وتخفيف حدة التوتر وتنفيذ ما نص عليه من خطوات عملية لتحقيق السلام في شرق الكونغو الديمقراطية.
وأكدت دعمها الكامل لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية كما أكدت أهمية الوقف "الفوري" للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية مشددة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية ومنع مزيد من التدهور.
وجددت مصر دعمها للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة السكان المتضررين ومساندة كل الجهود التي تسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الكونغو الديمقراطية. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment