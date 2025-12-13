  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ليبيا: انتهاء الاقتراع في 9 مجالس بلدية وبدء فرز الأصوات

2025-12-13 11:13:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 13 - 12 (كونا) -- أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم السبت انتهاء الاقتراع في 9 مجالس بلدية وبدء فرز الأصوات.
وقالت المفوضية في بيان إن عملية فرز وعد الأصوات انطلقت داخل مراكز الاقتراع بعد قفلها في البلديات التسع المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة - 2025).
ولم تعلن المفوضية نسب المشاركة النهائية لكنها ذكرت في وقت سابق أن النسب الأولية في التصويت حتى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش) بلغت نحو 50 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين أي ما يعادل نحو 60330 ناخبا.
وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق عن فتح مراكز الاقتراع اليوم السبت لبدء عملية التصويت لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الثالثة حيث ذكرت في بيان أن عملية الاقتراع تشمل تسع مدن ليبية منها بنغازي ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة طرابلس من أصل 22 بلدية ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات البلديات..
وأشارت إلى أن المدن الثماني الأخرى هي سرت وسبها وطبرق وقصر الجدي وتوكرة والأبيار وسلوق وقمينس.
من جهتها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانطلاق الاقتراع اليوم في البلديات التسع وذلك تماشيا مع دعوة مجلس الأمن الدولي إلى استئناف العمليات وتمكين التصويت في المناطق التي كانت قد شهدت تعليق الانتخابات فيها سابقا.
وقالت البعثة في بيان إنها تشجع جميع الناخبين المؤهلين على المشاركة بما يسهم في بناء إدارة محلية فعالة وخاضعة للمساءلة داعية السلطات المحلية إلى ضمان توفير الأمن اللازم لحماية العملية الانتخابية واحترام إرادة الشعب الليبي بالكامل.
بدوره رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في بيان باستئناف العملية الانتخابية ضمن المجموعة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية المتوقفة منذ أغسطس الماضي معتبرا ذلك خطوة مهمة تسمح لليبيين بممارسة حقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بالمجالس البلدية بكل حرية ومسؤولية.
وأوضح الدبيبة "أن خيار صندوق الاقتراع سيظل المسار الأمثل الذي دعونا إليه مرارا باعتباره الطريق الآمن للتعبير عن إرادة الليبيين وبناء مؤسسات شرعية تمثلهم". (النهاية)

