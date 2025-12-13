ليبيا: انتهاء الاقتراع في 9 مجالس بلدية وبدء فرز الأصوات

403
ليبيا: انتهاء الاقتراع في 9 مجالس بلدية وبدء فرز الأصوات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 13 - 12 (كونا) -- أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم السبت انتهاء الاقتراع في 9 مجالس بلدية وبدء فرز الأصوات.
وقالت المفوضية في بيان إن عملية فرز وعد الأصوات انطلقت داخل مراكز الاقتراع بعد قفلها في البلديات التسع المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة - 2025).
ولم تعلن المفوضية نسب المشاركة النهائية لكنها ذكرت في وقت سابق أن النسب الأولية في التصويت حتى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش) بلغت نحو 50 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين أي ما يعادل نحو 60330 ناخبا.
وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق عن فتح مراكز الاقتراع اليوم السبت لبدء عملية التصويت لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الثالثة حيث ذكرت في بيان أن عملية الاقتراع تشمل تسع مدن ليبية منها بنغازي ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة طرابلس من أصل 22 بلدية ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات البلديات..
وأشارت إلى أن المدن الثماني الأخرى هي سرت وسبها وطبرق وقصر الجدي وتوكرة والأبيار وسلوق وقمينس.
من جهتها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانطلاق الاقتراع اليوم في البلديات التسع وذلك تماشيا مع دعوة مجلس الأمن الدولي إلى استئناف العمليات وتمكين التصويت في المناطق التي كانت قد شهدت تعليق الانتخابات فيها سابقا.
وقالت البعثة في بيان إنها تشجع جميع الناخبين المؤهلين على المشاركة بما يسهم في بناء إدارة محلية فعالة وخاضعة للمساءلة داعية السلطات المحلية إلى ضمان توفير الأمن اللازم لحماية العملية الانتخابية واحترام إرادة الشعب الليبي بالكامل.
بدوره رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في بيان باستئناف العملية الانتخابية ضمن المجموعة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية المتوقفة منذ أغسطس الماضي معتبرا ذلك خطوة مهمة تسمح لليبيين بممارسة حقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بالمجالس البلدية بكل حرية ومسؤولية.
وأوضح الدبيبة "أن خيار صندوق الاقتراع سيظل المسار الأمثل الذي دعونا إليه مرارا باعتباره الطريق الآمن للتعبير عن إرادة الليبيين وبناء مؤسسات شرعية تمثلهم". (النهاية)
