(ألكسو) تهنئ ليبيا بمناسبة افتتاح المتحف الوطني بعد إغلاق دام 14 عاما

(ألكسو) تهنئ ليبيا بمناسبة افتتاح المتحف الوطني بعد إغلاق دام 14 عاما
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 13 - 12 (كونا) -- أعرب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) محمد ولد أعمر اليوم السبت عن تهاني المنظمة لدولة ليبيا بمناسبة افتتاح المتحف الوطني بميدان الشهداء معتبرا أن هذا الصرح الثقافي الرائد يثري ذاكرة ليبيا ويجسد عمق تراثها الحضاري الغني.
وذكرت (ألكسو) في بيان أن افتتاح المتحف الوطني يشكل خطوة مهمة نحو إبراز الدور الكبير للحضارات المختلفة التي مرت على دولة ليبيا عبر العصور في تشكيل هوية ثقافية فريدة لها معربة عن دعمها الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى صون التراث الوطني وتعزيزه ومتمنية لدولة ليبيا المزيد من الإنجازات الثقافية التي تثري المشهد العربي وتعكس إرثها الحضاري العريق.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعادت أمس الجمعة افتتاح المتحف الوطني في العاصمة طرابلس بعد إغلاق دام 14 عاما.
ووفق بيان للحكومة فقد أكد رئيسها عبد الحميد الدبيبة خلال كلمته في حفل إعادة الافتتاح أن "المتحف ليس جدرانا تضم قطعا أثرية فحسب بل هو ذاكرة وطن كامل وسجل يروي من كنا وما أردنا أن نكون وما سنتركه للأجيال القادمة" مشددا على أهمية الحفاظ على التراث الليبي وتعزيز الهوية الوطنية ودور المتحف في إبراز تاريخ ليبيا بمختلف مراحله ليكون مرجعا للأجيال الحالية والمقبلة. (النهاية)
