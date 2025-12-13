  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
(ألكسو) تهنئ ليبيا بمناسبة افتتاح المتحف الوطني بعد إغلاق دام 14 عاما

(ألكسو) تهنئ ليبيا بمناسبة افتتاح المتحف الوطني بعد إغلاق دام 14 عاما

2025-12-13 11:13:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 13 - 12 (كونا) -- أعرب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) محمد ولد أعمر اليوم السبت عن تهاني المنظمة لدولة ليبيا بمناسبة افتتاح المتحف الوطني بميدان الشهداء معتبرا أن هذا الصرح الثقافي الرائد يثري ذاكرة ليبيا ويجسد عمق تراثها الحضاري الغني.
وذكرت (ألكسو) في بيان أن افتتاح المتحف الوطني يشكل خطوة مهمة نحو إبراز الدور الكبير للحضارات المختلفة التي مرت على دولة ليبيا عبر العصور في تشكيل هوية ثقافية فريدة لها معربة عن دعمها الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى صون التراث الوطني وتعزيزه ومتمنية لدولة ليبيا المزيد من الإنجازات الثقافية التي تثري المشهد العربي وتعكس إرثها الحضاري العريق.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعادت أمس الجمعة افتتاح المتحف الوطني في العاصمة طرابلس بعد إغلاق دام 14 عاما.
ووفق بيان للحكومة فقد أكد رئيسها عبد الحميد الدبيبة خلال كلمته في حفل إعادة الافتتاح أن "المتحف ليس جدرانا تضم قطعا أثرية فحسب بل هو ذاكرة وطن كامل وسجل يروي من كنا وما أردنا أن نكون وما سنتركه للأجيال القادمة" مشددا على أهمية الحفاظ على التراث الليبي وتعزيز الهوية الوطنية ودور المتحف في إبراز تاريخ ليبيا بمختلف مراحله ليكون مرجعا للأجيال الحالية والمقبلة. (النهاية)

ش ب م / ر ج


MENAFN13122025000071011013ID1110476939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث