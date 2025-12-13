افتتاح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية في تونس بحضور عربي ودولي واسع

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
افتتاح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية في تونس بحضور عربي ودولي واسع
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 13 - 12 (كونا) -- افتتحت اليوم السبت على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية والتي تستمر حتى السبت المقبل بحضور عدد كبير من صناع السينما من تونس والعالم العربي وإفريقيا إلى جانب مشاركين من دول أوروبية وآسيوية وأمريكا اللاتينية.
وتضمن عرض افتتاح الدورة التي تحمل شعار "فلسطين في قلب أيام قرطاج السينمائية" الفيلم الفلسطيني "فلسطين 36" للمخرجة آن ماريجاسر والذي يدور عن الذاكرة والهوية والصمود الفلسطيني وهو فيلم مرشح لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار 2026.
وأعرب مدير المهرجان طارق بن شعبان في تصريح له عن اعتزازه بحضور صناع الأفلام وضيوف المهرجان من مختلف أنحاء العالم.
وأكد على المكانة التي تحتلها هذه التظاهرة بوصفها من أعرق المهرجانات العربية والإفريقية التي تحتفي بالسينما وصانعيها وبالتقاء الأفكار.
وشدد بن شعبان على أن أيام قرطاج السينمائية قامت منذ تأسيسها على جدلية تجمع بين المرئي والسمعي والحسي والوجداني والمعرفي معتبرا أن خصوصية المهرجان تكمن في قدرته الدائمة على التجدد والولادة مع جمهوره المتعطش للصور الهادفة ومع النقاد والمحترفين والتقنيين والجامعيين الذين أثروا المشهد السينمائي وأسهموا في إشعاع تونس ثقافيا.
وألقت المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر كلمة بمناسبة عرض فيلمها الروائي "فلسطين 36" في افتتاح الدورة عبرت فيها عن اعتزازها الكبير باختيار الفيلم لافتتاح المهرجان معتبرة ذلك شرفا عظيما لفريق العمل في ظل الظروف القاسية التي أنجز فيها الفيلم.
وتتوزع برمجة هذه الدورة على مسابقات رسمية متعددة أبرزها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي تضم أعمالا من نيجيريا والسودان والعراق وتشاد والسعودية ومصر والأردن والجزائر وبوركينا فاسو وفلسطين إلى جانب حضور تونسي بثلاثة أفلام هي "سماء بلا أرض" لأريج السحيري و"صوت هند رجب" لكوثر بن هنية و"وين يأخذنا الريح" لآمال قلاتي وتترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار.
كما تسجل المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة مشاركة 12 عملا من دول إفريقية وعربية بينها ثلاثة أفلام تونسية وتترأس لجنة تحكيمها المخرجة التونسية رجاء عماري.
أما مسابقة الأفلام القصيرة فتجمع أعمالا من عدة بلدان عربية وإفريقية ويترأس لجنة تحكيمها المخرج العراقي حكمت البيضاني.
وتحظى القضية الفلسطينية بحضور لافت في هذه الدورة من خلال عرض الفيلم الوثائقي "من المسافة الصفر" لرشيد مشهراوي وهو عمل تم تصويره خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023.
كما يفتح المهرجان نوافذ واسعة على سينماءات عالمية متنوعة ويخصص برامج للسينما العربية الحديثة ولقسم "السينما الخضراء المعني بالقضايا البيئية فضلا عن برنامج "قرطاج للمحترفين" الذي يقام من 15 إلى 18 ديسمبر لدعم المشاريع السينمائية العربية والإفريقية.
وشهد حفل الافتتاح تقديم لجان تحكيم مسابقات المهرجان المختلفة حيث ترأس السيناريست المصرية مريم نعوم لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول "الطاهر شريعة" والتي تضم في عضويتها المخرج التونسي إبراهيم لطيف والمخرج البوركيني سلام زامباليجري.
وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة من كاتبة السيناريو رجاء عماري ومخرجة (تونس) رئيسة وعضوية كل من المخرجة والمنتجة اللبنانية إليان الراهب والمخرج السنغالي الحسن دياجو والمنتجة الفرنسية لورا نيكولوف والفنانة البصرية نادية لينكي.
ويرأس المخرج والمنتج والأكاديمي العراقي حكمت البيضاني لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة وقرطاج للسينما الواعدة وتضم في عضويتها الناقد السينمائي والشاعر السنغالي باسيرو نيانج والمخرج والمنتج اللبناني إلياس خلاط ووالمخرجة والفنانة البصرية التونسية نادية الرايس والمخرجة السودانية سارة سليمان.
أما لجنة التحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فترأسها الكاتبة والمخرجة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار وتضم في عضويتها كلا من الناقد السينمائي الفرنسي جون فرودون والمخرج والمنتج التونسي لطفى عاشور وكاتبة السيناريو والمخرجة الرواندية كانتاراما جاهيجيري والمخرج والمنتج الجزائري لطفى بوشوشي. (النهاية)
ش ب م / م م ج
وتضمن عرض افتتاح الدورة التي تحمل شعار "فلسطين في قلب أيام قرطاج السينمائية" الفيلم الفلسطيني "فلسطين 36" للمخرجة آن ماريجاسر والذي يدور عن الذاكرة والهوية والصمود الفلسطيني وهو فيلم مرشح لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار 2026.
وأعرب مدير المهرجان طارق بن شعبان في تصريح له عن اعتزازه بحضور صناع الأفلام وضيوف المهرجان من مختلف أنحاء العالم.
وأكد على المكانة التي تحتلها هذه التظاهرة بوصفها من أعرق المهرجانات العربية والإفريقية التي تحتفي بالسينما وصانعيها وبالتقاء الأفكار.
وشدد بن شعبان على أن أيام قرطاج السينمائية قامت منذ تأسيسها على جدلية تجمع بين المرئي والسمعي والحسي والوجداني والمعرفي معتبرا أن خصوصية المهرجان تكمن في قدرته الدائمة على التجدد والولادة مع جمهوره المتعطش للصور الهادفة ومع النقاد والمحترفين والتقنيين والجامعيين الذين أثروا المشهد السينمائي وأسهموا في إشعاع تونس ثقافيا.
وألقت المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر كلمة بمناسبة عرض فيلمها الروائي "فلسطين 36" في افتتاح الدورة عبرت فيها عن اعتزازها الكبير باختيار الفيلم لافتتاح المهرجان معتبرة ذلك شرفا عظيما لفريق العمل في ظل الظروف القاسية التي أنجز فيها الفيلم.
وتتوزع برمجة هذه الدورة على مسابقات رسمية متعددة أبرزها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي تضم أعمالا من نيجيريا والسودان والعراق وتشاد والسعودية ومصر والأردن والجزائر وبوركينا فاسو وفلسطين إلى جانب حضور تونسي بثلاثة أفلام هي "سماء بلا أرض" لأريج السحيري و"صوت هند رجب" لكوثر بن هنية و"وين يأخذنا الريح" لآمال قلاتي وتترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار.
كما تسجل المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة مشاركة 12 عملا من دول إفريقية وعربية بينها ثلاثة أفلام تونسية وتترأس لجنة تحكيمها المخرجة التونسية رجاء عماري.
أما مسابقة الأفلام القصيرة فتجمع أعمالا من عدة بلدان عربية وإفريقية ويترأس لجنة تحكيمها المخرج العراقي حكمت البيضاني.
وتحظى القضية الفلسطينية بحضور لافت في هذه الدورة من خلال عرض الفيلم الوثائقي "من المسافة الصفر" لرشيد مشهراوي وهو عمل تم تصويره خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023.
كما يفتح المهرجان نوافذ واسعة على سينماءات عالمية متنوعة ويخصص برامج للسينما العربية الحديثة ولقسم "السينما الخضراء المعني بالقضايا البيئية فضلا عن برنامج "قرطاج للمحترفين" الذي يقام من 15 إلى 18 ديسمبر لدعم المشاريع السينمائية العربية والإفريقية.
وشهد حفل الافتتاح تقديم لجان تحكيم مسابقات المهرجان المختلفة حيث ترأس السيناريست المصرية مريم نعوم لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول "الطاهر شريعة" والتي تضم في عضويتها المخرج التونسي إبراهيم لطيف والمخرج البوركيني سلام زامباليجري.
وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة من كاتبة السيناريو رجاء عماري ومخرجة (تونس) رئيسة وعضوية كل من المخرجة والمنتجة اللبنانية إليان الراهب والمخرج السنغالي الحسن دياجو والمنتجة الفرنسية لورا نيكولوف والفنانة البصرية نادية لينكي.
ويرأس المخرج والمنتج والأكاديمي العراقي حكمت البيضاني لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة وقرطاج للسينما الواعدة وتضم في عضويتها الناقد السينمائي والشاعر السنغالي باسيرو نيانج والمخرج والمنتج اللبناني إلياس خلاط ووالمخرجة والفنانة البصرية التونسية نادية الرايس والمخرجة السودانية سارة سليمان.
أما لجنة التحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فترأسها الكاتبة والمخرجة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار وتضم في عضويتها كلا من الناقد السينمائي الفرنسي جون فرودون والمخرج والمنتج التونسي لطفى عاشور وكاتبة السيناريو والمخرجة الرواندية كانتاراما جاهيجيري والمخرج والمنتج الجزائري لطفى بوشوشي. (النهاية)
ش ب م / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment