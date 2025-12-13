  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
افتتاح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية في تونس بحضور عربي ودولي واسع

افتتاح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية في تونس بحضور عربي ودولي واسع

2025-12-13 11:13:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 13 - 12 (كونا) -- افتتحت اليوم السبت على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة التونسية الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية والتي تستمر حتى السبت المقبل بحضور عدد كبير من صناع السينما من تونس والعالم العربي وإفريقيا إلى جانب مشاركين من دول أوروبية وآسيوية وأمريكا اللاتينية.
وتضمن عرض افتتاح الدورة التي تحمل شعار "فلسطين في قلب أيام قرطاج السينمائية" الفيلم الفلسطيني "فلسطين 36" للمخرجة آن ماريجاسر والذي يدور عن الذاكرة والهوية والصمود الفلسطيني وهو فيلم مرشح لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار 2026.
وأعرب مدير المهرجان طارق بن شعبان في تصريح له عن اعتزازه بحضور صناع الأفلام وضيوف المهرجان من مختلف أنحاء العالم.
وأكد على المكانة التي تحتلها هذه التظاهرة بوصفها من أعرق المهرجانات العربية والإفريقية التي تحتفي بالسينما وصانعيها وبالتقاء الأفكار.
وشدد بن شعبان على أن أيام قرطاج السينمائية قامت منذ تأسيسها على جدلية تجمع بين المرئي والسمعي والحسي والوجداني والمعرفي معتبرا أن خصوصية المهرجان تكمن في قدرته الدائمة على التجدد والولادة مع جمهوره المتعطش للصور الهادفة ومع النقاد والمحترفين والتقنيين والجامعيين الذين أثروا المشهد السينمائي وأسهموا في إشعاع تونس ثقافيا.
وألقت المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر كلمة بمناسبة عرض فيلمها الروائي "فلسطين 36" في افتتاح الدورة عبرت فيها عن اعتزازها الكبير باختيار الفيلم لافتتاح المهرجان معتبرة ذلك شرفا عظيما لفريق العمل في ظل الظروف القاسية التي أنجز فيها الفيلم.
وتتوزع برمجة هذه الدورة على مسابقات رسمية متعددة أبرزها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي تضم أعمالا من نيجيريا والسودان والعراق وتشاد والسعودية ومصر والأردن والجزائر وبوركينا فاسو وفلسطين إلى جانب حضور تونسي بثلاثة أفلام هي "سماء بلا أرض" لأريج السحيري و"صوت هند رجب" لكوثر بن هنية و"وين يأخذنا الريح" لآمال قلاتي وتترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار.
كما تسجل المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة مشاركة 12 عملا من دول إفريقية وعربية بينها ثلاثة أفلام تونسية وتترأس لجنة تحكيمها المخرجة التونسية رجاء عماري.
أما مسابقة الأفلام القصيرة فتجمع أعمالا من عدة بلدان عربية وإفريقية ويترأس لجنة تحكيمها المخرج العراقي حكمت البيضاني.
وتحظى القضية الفلسطينية بحضور لافت في هذه الدورة من خلال عرض الفيلم الوثائقي "من المسافة الصفر" لرشيد مشهراوي وهو عمل تم تصويره خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بعد 7 أكتوبر 2023.
كما يفتح المهرجان نوافذ واسعة على سينماءات عالمية متنوعة ويخصص برامج للسينما العربية الحديثة ولقسم "السينما الخضراء المعني بالقضايا البيئية فضلا عن برنامج "قرطاج للمحترفين" الذي يقام من 15 إلى 18 ديسمبر لدعم المشاريع السينمائية العربية والإفريقية.
وشهد حفل الافتتاح تقديم لجان تحكيم مسابقات المهرجان المختلفة حيث ترأس السيناريست المصرية مريم نعوم لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول "الطاهر شريعة" والتي تضم في عضويتها المخرج التونسي إبراهيم لطيف والمخرج البوركيني سلام زامباليجري.
وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة من كاتبة السيناريو رجاء عماري ومخرجة (تونس) رئيسة وعضوية كل من المخرجة والمنتجة اللبنانية إليان الراهب والمخرج السنغالي الحسن دياجو والمنتجة الفرنسية لورا نيكولوف والفنانة البصرية نادية لينكي.
ويرأس المخرج والمنتج والأكاديمي العراقي حكمت البيضاني لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة وقرطاج للسينما الواعدة وتضم في عضويتها الناقد السينمائي والشاعر السنغالي باسيرو نيانج والمخرج والمنتج اللبناني إلياس خلاط ووالمخرجة والفنانة البصرية التونسية نادية الرايس والمخرجة السودانية سارة سليمان.
أما لجنة التحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فترأسها الكاتبة والمخرجة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار وتضم في عضويتها كلا من الناقد السينمائي الفرنسي جون فرودون والمخرج والمنتج التونسي لطفى عاشور وكاتبة السيناريو والمخرجة الرواندية كانتاراما جاهيجيري والمخرج والمنتج الجزائري لطفى بوشوشي. (النهاية)

ش ب م / م م ج


MENAFN13122025000071011013ID1110476938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث