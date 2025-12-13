رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان شؤون أوكرانيا والأصول الروسية المجمدة

403
رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان شؤون أوكرانيا والأصول الروسية المجمدة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 13 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القضية الاوكرانية والعمل الجاري بشأن خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان الجانبين اتفقا خلال اتصال هاتفي على أن التطورات الراهنة تمثل "لحظة محورية" لمستقبل أوكرانيا وان أوروبا ستدعمها مهما طال الأمر لتحقيق سلام عادل ودائم.
واكد البيان انه تم في هذا الصدد مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بحشد الأصول السيادية الروسية المجمدة وتوجيهها لمساعدة أوكرانيا.
من جهة اخرى اشار البيان إلى تطرق المحادثات بين ستارمر وفون دير لاين إلى المفاوضات الجارية لإعطاء دفعة جديدة للاجراءات الطموحة التي تم الاعلان عنها في قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال شهر مايو الماضي مبينا ان الجانبين سجلا بارتياح الزخم الإيجابي للمحادثات وأعربا عن أملهما في إحراز مزيد من التقدم خلال الأسابيع المقبلة. (النهاية)
