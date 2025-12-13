  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان شؤون أوكرانيا والأصول الروسية المجمدة

2025-12-13 11:13:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 13 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القضية الاوكرانية والعمل الجاري بشأن خطة السلام التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان الجانبين اتفقا خلال اتصال هاتفي على أن التطورات الراهنة تمثل "لحظة محورية" لمستقبل أوكرانيا وان أوروبا ستدعمها مهما طال الأمر لتحقيق سلام عادل ودائم.
واكد البيان انه تم في هذا الصدد مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بحشد الأصول السيادية الروسية المجمدة وتوجيهها لمساعدة أوكرانيا.
من جهة اخرى اشار البيان إلى تطرق المحادثات بين ستارمر وفون دير لاين إلى المفاوضات الجارية لإعطاء دفعة جديدة للاجراءات الطموحة التي تم الاعلان عنها في قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال شهر مايو الماضي مبينا ان الجانبين سجلا بارتياح الزخم الإيجابي للمحادثات وأعربا عن أملهما في إحراز مزيد من التقدم خلال الأسابيع المقبلة. (النهاية)

