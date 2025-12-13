الرئيس الأمريكي: سنرد بقوة على استهداف تنظيم (داعش) لجنود امريكيين في سوريا

403
الرئيس الأمريكي: سنرد بقوة على استهداف تنظيم (داعش) لجنود امريكيين في سوريا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 13 – 12 (كونا) –- أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم السبت ان بلاده "سترد بقوة" على الهجوم الذي استهدف جنودا امريكيين في سوريا وادى الى مقتل اثنين منهم ومدني امريكي وجرح اخرين.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الابيض "عليكم توقع رد قاس للغاية على تلك الجريمة التي نفذها (داعش)" مؤكدا استمرار التعاون القوي بين بلاده والحكومة الانتقالية السورية لدحر فلول التنظيم في سوريا.
وأضاف ان "سوريا بالمناسبة كانت تقاتل إلى جانبنا" مشيرا الى ان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع "مصدوم بما حدث في منطقة خطيرة للغاية من سوريا لا تخضع لسيطرتهم الكاملة".
وكانت وزارة الدفاع الامريكية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل جنديين امريكيين ومترجم مدني امريكي وجرح آخرين في هجوم استهدف القوات الامريكية السورية المشتركة بمدينة (تدمر) وسط سوريا. (النهاية)
