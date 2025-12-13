  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيس الأمريكي: سنرد بقوة على استهداف تنظيم (داعش) لجنود امريكيين في سوريا

2025-12-13 11:13:54
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 13 – 12 (كونا) –- أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم السبت ان بلاده "سترد بقوة" على الهجوم الذي استهدف جنودا امريكيين في سوريا وادى الى مقتل اثنين منهم ومدني امريكي وجرح اخرين.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الابيض "عليكم توقع رد قاس للغاية على تلك الجريمة التي نفذها (داعش)" مؤكدا استمرار التعاون القوي بين بلاده والحكومة الانتقالية السورية لدحر فلول التنظيم في سوريا.
وأضاف ان "سوريا بالمناسبة كانت تقاتل إلى جانبنا" مشيرا الى ان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع "مصدوم بما حدث في منطقة خطيرة للغاية من سوريا لا تخضع لسيطرتهم الكاملة".
وكانت وزارة الدفاع الامريكية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل جنديين امريكيين ومترجم مدني امريكي وجرح آخرين في هجوم استهدف القوات الامريكية السورية المشتركة بمدينة (تدمر) وسط سوريا. (النهاية)

ا م م / ر ج


MENAFN13122025000071011013ID1110476936

