انتخاب غي بارمولان رئيسًا لسويسرا بأغلبية غير مسبوقة

MENAFN - Swissinfo) تم انتخاب وزير الاقتصاد السويسري غي بارمولان رئيسًا للكونفدرالية السويسرية لعام 2026، وهي المرة الثانية التي يتولى فيها هذا المنصب خلال مسيرته السياسية. تم نشر هذا المحتوى على 10 ديسمبر 2025 - 13:37 3دقائق Keystone-SDA

وحقق بارمولان نتيجة أفضل من تلك التي سجّلها في عام 2021، مسجلًا أعلى رقم منذ بداية الألفية الحالية. بلغ عدد أوراق الاقتراع المقدّمة 228 ورقة، حصل منها على 203 أصوات، في حين كانت خمس أوراق غير صالحة و13 ورقة بيضاء، بينما صوّت سبعة أعضاء من البرلمان لمرشح آخر غير بارمولان.

قبل عامه الرئاسي الأول في عام 2021، كان السياسي البالغ من العمر 66 عامًا والمنتمي إلى حزب الشعب اليميني قد حصل على 188 صوتًا. وعند انتخابه نائبًا للرئيس قبل عام، نال 196 صوتًا مؤيدًا له في البرلمان.

ورغم أن انتخاب رئيس للكونفدرالية يُعتبر إجراءً شكليًا في العادة، فإن أعضاء البرلمان غالبًا ما يستخدموا عملية الانتخاب للتعبير عن رضاهم أو استيائهم من أداء أعضاء الحكومة الفدرالية.

وخلال الألفية الحالية، بلغ متوسط عدد الأصوات التي يحصل عليها رؤساء الاتحاد نحو 172 صوتًا. أما أفضل النتائج خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية فكانت من نصيب أولي ماورر الذي حصل على 201 صوت في عام 2019، وباسكال كوشبان بـ197 صوتًا في عام 2008، ويوهان شنايدر-أمان بـ196 صوتًا في عام 2016.

أما أسوأ نتيجة خلال العقود الأخيرة فكانت من نصيب ميشل كالمي-راي التي حصلت على 106 أصوات في عام 2011. كما كانت نتيجة ألان بيرسِيه في عام 2023 أقل من المتوسط، إذ نال حينها 140 صوتًا فقط.

في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل.

يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية.

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم“مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.