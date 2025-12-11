انتخاب غي بارمولان رئيسًا لسويسرا بأغلبية غير مسبوقة

انتخاب غي بارمولان رئيسًا لسويسرا بأغلبية غير مسبوقة
-
English
en
Parmelin elected Swiss President with record result
طالع المزيدParmelin elected Swiss President with record r
Deutsch
de
Guy Parmelin mit Rekordresultat zum Bundespräsidenten gewählt
الأصلي
طالع المزيدGuy Parmelin mit Rekordresultat zum Bundespräsidenten gew
Русский
ru
Ги Пармелен избран президентом Швейцарии с рекордным результатом
طالع المزيدГи Пармелен избран президентом Швейцарии с рекордным резуль
وحقق بارمولان نتيجة أفضل من تلك التي سجّلها في عام 2021، مسجلًا أعلى رقم منذ بداية الألفية الحالية. بلغ عدد أوراق الاقتراع المقدّمة 228 ورقة، حصل منها على 203 أصوات، في حين كانت خمس أوراق غير صالحة و13 ورقة بيضاء، بينما صوّت سبعة أعضاء من البرلمان لمرشح آخر غير بارمولان.
قبل عامه الرئاسي الأول في عام 2021، كان السياسي البالغ من العمر 66 عامًا والمنتمي إلى حزب الشعب اليميني قد حصل على 188 صوتًا. وعند انتخابه نائبًا للرئيس قبل عام، نال 196 صوتًا مؤيدًا له في البرلمان.
ورغم أن انتخاب رئيس للكونفدرالية يُعتبر إجراءً شكليًا في العادة، فإن أعضاء البرلمان غالبًا ما يستخدموا عملية الانتخاب للتعبير عن رضاهم أو استيائهم من أداء أعضاء الحكومة الفدرالية.
وخلال الألفية الحالية، بلغ متوسط عدد الأصوات التي يحصل عليها رؤساء الاتحاد نحو 172 صوتًا. أما أفضل النتائج خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية فكانت من نصيب أولي ماورر الذي حصل على 201 صوت في عام 2019، وباسكال كوشبان بـ197 صوتًا في عام 2008، ويوهان شنايدر-أمان بـ196 صوتًا في عام 2016.
أما أسوأ نتيجة خلال العقود الأخيرة فكانت من نصيب ميشل كالمي-راي التي حصلت على 106 أصوات في عام 2011. كما كانت نتيجة ألان بيرسِيه في عام 2023 أقل من المتوسط، إذ نال حينها 140 صوتًا فقط.
في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل.
يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية.
لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم“مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment