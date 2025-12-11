  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السير للسائقين: لا تغادروا مركباتكم في حال تعطلها

2025-12-11 01:07:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير بدء تنفيذ خطة مرورية تزامنًا مع نهاية الأسبوع وتعمّق المنخفض الجوي في مختلف مناطق المملكة.
ووفق غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنّ مرتبات الإدارة عملت على تعزيز المجموعات في مناطق الاختصاص، في محيط المدارس والجامعات لضمان الوصول الآمن للمواطنين والطلبة.
وبينت أنّ على المواطنين القيادة بحذر، متوقعة زيادة شدة الحركة مساءً تزامنًا مع نهاية الأسبوع، مؤكدة لضرورة التأكد من التجهيزات الفنية للمركبات، وأخذ مسافة أمان أكبر من مسافة الأيام العادية وضرورة الابتعاد عن ما يليهيم أثناء القيادة.
وطالبت السائقين بالبقاء داخل مركباتهم في حال تعطلها خاصة في حال كانت داخل نفق، والتواصل مع المركز الموحد 911 أو رقباء السير للتعامل معها.

