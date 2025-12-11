السير للسائقين: لا تغادروا مركباتكم في حال تعطلها

403
السير للسائقين: لا تغادروا مركباتكم في حال تعطلها
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير بدء تنفيذ خطة مرورية تزامنًا مع نهاية الأسبوع وتعمّق المنخفض الجوي في مختلف مناطق المملكة.
ووفق غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنّ مرتبات الإدارة عملت على تعزيز المجموعات في مناطق الاختصاص، في محيط المدارس والجامعات لضمان الوصول الآمن للمواطنين والطلبة.
وبينت أنّ على المواطنين القيادة بحذر، متوقعة زيادة شدة الحركة مساءً تزامنًا مع نهاية الأسبوع، مؤكدة لضرورة التأكد من التجهيزات الفنية للمركبات، وأخذ مسافة أمان أكبر من مسافة الأيام العادية وضرورة الابتعاد عن ما يليهيم أثناء القيادة.
وطالبت السائقين بالبقاء داخل مركباتهم في حال تعطلها خاصة في حال كانت داخل نفق، والتواصل مع المركز الموحد 911 أو رقباء السير للتعامل معها.
