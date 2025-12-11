مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من تعمق المنخفض الجوي

403
مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من تعمق المنخفض الجوي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجدد مديرية الأمن العام تحذيراتها، نظراً لما ستشهده المملكة من تعمق لتأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم الخميس وتؤكد على الالتزام بالإرشادات الوقائية اللازمة وانتهاج السلوك السليم للحد من الحوادث على اختلاف أنواعها.
وتشدد على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بما فيها المناطق الغورية والبحر الميت.
كما تؤكد على التأني أثناء قيادة المركبات في الطرق التي تشهد هطولات مطرية خوفا من وقوع الانزلاقات وضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.
وتهيب المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها وعدم تزويدها بالوقود وهي مشتعلة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.
وتحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية والضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
وتدعو الى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.
