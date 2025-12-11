  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من تعمق المنخفض الجوي

مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من تعمق المنخفض الجوي

2025-12-11 01:07:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجدد مديرية الأمن العام تحذيراتها، نظراً لما ستشهده المملكة من تعمق لتأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم الخميس وتؤكد على الالتزام بالإرشادات الوقائية اللازمة وانتهاج السلوك السليم للحد من الحوادث على اختلاف أنواعها.
وتشدد على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة بما فيها المناطق الغورية والبحر الميت.
كما تؤكد على التأني أثناء قيادة المركبات في الطرق التي تشهد هطولات مطرية خوفا من وقوع الانزلاقات وضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.
وتهيب المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها وعدم تزويدها بالوقود وهي مشتعلة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.
وتحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية والضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
وتدعو الى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.

MENAFN11122025000208011052ID1110465223

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث