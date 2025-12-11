مدرب برشلونة يهدد لامين يامال
خبرني - تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن تصرف لاعبه لامين يامال عقب استبداله في المباراة أمام آينتراخت فرانكفورت ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.
وتغلب برشلونة على فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
وقام فليك باستبدال يامال في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ودفع بروني باردغي بدلًا منه. وبدا أن لامين يامال غير سعيد بقرار المدرب، حيث أظهر علامات استياء واضحة أثناء خروجه من أرض الملعب وخلال توجهه إلى مقاعد البدلاء؛ إذ غادر بوجه غاضب وبحركات عكست عدم رضاه.
وكان يامال حصل على بطاقة صفراء أمام فرانكفورت، وهي الثالثة له في مرحلة الدوري؛ ما سيمنعه من المشاركة في مباراة سلافيا براغ يوم 21 يناير المقبل.
وعقب المباراة، سُئل فليك عمّا حدث من لامين يامال أثناء التبديل، فأجاب مازحا: "في المرة القادمة سيجلس على مقاعد البدلاء.. هذه ليست مشكلة بالنسبة لي".
ثم استدرك المدرب الألماني قائلا: "بالتأكيد كان محبطا بعض الشيء، لكنه حصل على بطاقة صفراء، وكنا بحاجة إلى بعض الحيوية ولاعبين جدد. لا مشكلة، أنا أتفهم الوضع لأنني كنت لاعبا سابقا. ربما لم أفعل ما فعله لامين، لكن الجميع يريد اللعب، وهو يعتقد أنه قادر على خوض 100 دقيقة. إنه شاب، وهذا موقف طبيعي. كنت لاعبا، وأتفهم ذلك وأتقبله".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment