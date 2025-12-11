مدرب برشلونة يهدد لامين يامال

خبرني - تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن تصرف لاعبه لامين يامال عقب استبداله في المباراة أمام آينتراخت فرانكفورت ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.

وتغلب برشلونة على فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقام فليك باستبدال يامال في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ودفع بروني باردغي بدلًا منه. وبدا أن لامين يامال غير سعيد بقرار المدرب، حيث أظهر علامات استياء واضحة أثناء خروجه من أرض الملعب وخلال توجهه إلى مقاعد البدلاء؛ إذ غادر بوجه غاضب وبحركات عكست عدم رضاه.

وكان يامال حصل على بطاقة صفراء أمام فرانكفورت، وهي الثالثة له في مرحلة الدوري؛ ما سيمنعه من المشاركة في مباراة سلافيا براغ يوم 21 يناير المقبل.

وعقب المباراة، سُئل فليك عمّا حدث من لامين يامال أثناء التبديل، فأجاب مازحا: "في المرة القادمة سيجلس على مقاعد البدلاء.. هذه ليست مشكلة بالنسبة لي".

ثم استدرك المدرب الألماني قائلا: "بالتأكيد كان محبطا بعض الشيء، لكنه حصل على بطاقة صفراء، وكنا بحاجة إلى بعض الحيوية ولاعبين جدد. لا مشكلة، أنا أتفهم الوضع لأنني كنت لاعبا سابقا. ربما لم أفعل ما فعله لامين، لكن الجميع يريد اللعب، وهو يعتقد أنه قادر على خوض 100 دقيقة. إنه شاب، وهذا موقف طبيعي. كنت لاعبا، وأتفهم ذلك وأتقبله".