النشامى يصنعون هوية كروية جديدة للأردن بعد التأهل التاريخي إلى المونديال

خبرني - في لحظة تتنفس فيها الساحة الرياضية الأردنية الحماس والفخر، يقف منتخب النشامى الوطني لكرة القدم على أعتاب تاريخ جديد لم يعرفه من قبل، بعد عروضه المذهلة التي يقدمها في بطولة كأس العرب الحالية وتأهله التاريخي إلى نهائيات كأس العالم، ليكتب النشامى قصة لم تعد مجرد مباريات، بل رحلة تحول جذري تصنع هوية كروية جديدة للأردن على المستوى العربي والدولي.

وقال خبراء في كرة القدم ومسؤولون سابقون ونخبة من اللاعبين القدامى في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما يميز المنتخب الأردني الحالي هو امتلاكه هوية لعب واضحة داخل الملعب وثقافة رياضية عالية تظهر في التحكم بإيقاع المباريات، وقراءة تفاصيلها الدقيقة وتحويل الضغوط إلى فرص حقيقية، مع تحمل المسؤولية والثقة بالنفس في كل لحظة.

وأكد الخبير في تطوير كرة القدم زياد عكوبة، أن التوازن بين الدفاع والهجوم أصبح واضحا، وأن الأداء الحالي للمنتخب في كأس العرب يمثل اختبارا عمليا مهما لهذه العقلية الجديدة، كما يشكل تتويجا لمسار طويل من التطوير المستمر، الذي مكن اللاعبين من اكتساب مهارات تكتيكية متقدمة أهلتهم للتأهل التاريخي إلى المونديال.

وأوضح أن هذه المرحلة تمثل تحولا شاملا في هوية الفريق، حيث أصبح قادرا على فرض أسلوبه وبناء شخصيته داخل المباريات، مع التركيز على عناصر التحليل التكتيكي واستراتيجيات إدارة المباراة، ما يعكس مشروعا طويل الأمد لتنمية القدرات الذهنية والفنية للاعبين مع تعزيز روح التحدي والانضباط التكتيكي.

وأشار عكوبة إلى أن هذا الإنجاز يمثل أنموذجا ملموسا في تطوير الفرق الوطنية وفق منهجيات علمية، إذ أصبح المنتخب الأردني محط متابعة دولية من قبل الأندية والمدربين في الخارج، معتبرين أن التنظيم والتخطيط وبناء الشخصية الفنية للفريق يشكل إطارا يمكن دراسته والاستفادة منه لتطوير فرق أخرى ويؤكد جدوى الاستثمار في تدريب اللاعبين مبكرا وتوفير بيئة احترافية شاملة تنمي الجانب التكتيكي والنفسي.

من جهته، قال المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني أحمد عبد القادر، إن طريقة تعامل اللاعبين مع الضغط باتت أكثر نضجا، وهو ما يمنح الفريق أفضلية واضحة في المباريات الحاسمة، خصوصا عندما تتطلب المواجهات حضورا ذهنيا عليا وسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم.

وأضاف، إن العمود الفقري للفريق أصبح ثابتا في مختلف الخطوط، ما أوجد حالة من الاستقرار انعكست على الأداء العام ومنحت اللاعبين ثقة أكبر، مع مساحة أوسع للجهاز الفني لتطبيق الخطط بجرأة أكبر، الأمر الذي جعل المنتخب يظهر بصورة قوية حتى في أصعب الظروف أمام المنتخبات ذات المستوى العالي.

بدوره، أوضح نجم المنتخب الوطني السابق بدران الشقران، أن أبرز ما يميز الفريق في هذه المرحلة هو امتلاكه مجموعة متقاربة المستوى، بحيث لم يعد الفارق بين اللاعب الأساسي وبديله مؤثرا كما كان في السابق، موضحا أن هذا التوازن النوعي خلق بيئة تنافسية صحية داخل الفريق، وأسهم في رفع النسق العام للأداء خلال المباريات، سواء بدأ اللاعب منذ الدقائق الأولى أو دخل كبديل.

وأشار الى أن قدرة البدلاء على الدخول المباشر في أجواء المباراة دون إرباك أو تراجع في الإيقاع منحت الجهاز الفني مرونة كبيرة في إدارة اللقاءات، كما أصبحت التبديلات اليوم إضافة حقيقية للفريق وليست مجرد حلول اضطرارية، الأمر الذي ينعكس على الضغط الهجومي وسرعة الانتشار والحفاظ على النسق ذاته طوال التسعين دقيقة.

من جانبه، بين المدير الإداري السابق لمنتخبات الشباب والأولمبي ماهر طعمة، أن هذا المنتخب هو ثمرة جهد طويل بدأ من مراكز سمو الأمير علي للواعدين والأندية ومنتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، بإشراف مدربي الوطن وبمتابعة الاتحاد الأردني لكرة القدم، مؤكدا أن توفير أفضل التدريبات والمعسكرات والمباريات إلى جانب الاحتراف المبكر والتوجيه الصحيح منح اللاعبين الثقة والخبرة اللازمة.

وقال إن التأهل إلى كأس العالم جاء نتيجة تخطيط طويل الأمد وجهد جماعي متواصل من جميع عناصر المنتخب والجهاز الفني، وأن ما تحقق حتى الآن يضع الفريق أمام مسؤولية الحفاظ على هذا المستوى وترسيخ الهوية الجديدة التي صيغت خلال السنوات الماضية من العمل والتخطيط، مبينا أن الاستمرار في نفس النهج سيضمن أن يكون الفريق جاهزا للمنافسة على أعلى المستويات، ويجعل من مسار كأس العرب خطوة متقدمة نحو المونديال وتحقيق حضور قوي فيه.

من ناحيته، أكد نجم المنتخب الوطني السابق الكابتن خالد العقوري، أن المنتخب الوطني لم يعد يتراجع ذهنيا عند تلقي ضغط أو عند اللعب خارج الأرض، وهو ما يظهر في ثباته خلال مختلف ظروف المباريات، موضحا أن بطولة كأس العرب الحالية تعد اختبارا عمليا لهذه العقلية الجديدة، حيث يقدم المنتخب أداء متزنا كشف عن مستوى من الاستقرار والثقة لم يكن حاضرا في فترات سابقة، ورأى أن ما تم تحقيقه حتى الآن خلال البطولة منح الفريق طاقة إضافية، وجعل تأهله إلى المونديال حقيقة واقعة، تعكس تطور الفريق ومساره التصاعدي مع تمسك واضح بالقيم والمسؤولية تجاه الوطن والجماهير.

اليوم أصبح المنتخب الوطني الأردني ليس فقط ممثلا لكرة القدم الأردنية على الصعيد الدولي، بل رمزا للتحول والتطوير الرياضي الذهني والفني، والجمهور يترقب بشغف استكمال هذا الفصل الجديد في تاريخ الكرة الأردنية، متطلعين لرؤية النشامى وهم يثبتون على أرض الواقع أن التأهل للمونديال لم يكن حدثا عابرا، بل بداية حقبة جديدة تستحق أن تكتب بحروف من ذهب في سجلات الرياضة الأردنية والعربية.

