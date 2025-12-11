  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخـميس

2025-12-11 01:05:41
(MENAFN- Khaberni)

يلتقي المغرب مع سوريا وفلسطين مع السعودية في ربع نهائي كأس العرب، بينما تقام مجموعة من المباريات في الدوري الأوروبي.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس

كأس العرب

18:30 المغرب --:-- سوريا

21:30 فلسطين --:-- السعودية

الدوري الأوروبي

21:45 دينامو زغرب --:-- ريال بيتيس

21:45 ميتييلاند --:-- جينك

21:45 أوتريخت --:-- نوتنغهام فوريست

21:45 فيرينتسفاروشي --:-- رينجرز

21:45 لودوغوريتس رازجراد --:-- باوك سالونيكا

21:45 نيس --:-- سبورتينغ براجا

21:45 شتورم غراتس --:-- النجم الأحمر بلجراد

21:45 شتوتغارت --:-- مكابي تل أبيب

21:45 يونغ بويز --:-- ليل

دوري المؤتمر الأوروبي

21:45 برايدابليك --:-- شامروك

21:45 دريتا --:-- أي زد ألكمار

21:45 إف سي نوح --:-- ليغيا فارسزاوا

21:45 فيورنتينا --:-- دينامو كييف

21:45 هاكين --:-- لارناكا

21:45 ياجيلونيا بياليوستوك --:-- رايو فاليكانو

21:45 شكينديا 79 --:-- سلوفان براتيسلافا

21:45 سامسون سبور --:-- أي إي ك أثينا

21:45 يونيفيرسيتاتيا كرايوفا --:-- سبارتا براغ

