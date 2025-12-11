أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخـميس

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخـميس
يلتقي المغرب مع سوريا وفلسطين مع السعودية في ربع نهائي كأس العرب، بينما تقام مجموعة من المباريات في الدوري الأوروبي.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الخميس
كأس العرب
18:30 المغرب --:-- سوريا
21:30 فلسطين --:-- السعودية
الدوري الأوروبي
21:45 دينامو زغرب --:-- ريال بيتيس
21:45 ميتييلاند --:-- جينك
21:45 أوتريخت --:-- نوتنغهام فوريست
21:45 فيرينتسفاروشي --:-- رينجرز
21:45 لودوغوريتس رازجراد --:-- باوك سالونيكا
21:45 نيس --:-- سبورتينغ براجا
21:45 شتورم غراتس --:-- النجم الأحمر بلجراد
21:45 شتوتغارت --:-- مكابي تل أبيب
21:45 يونغ بويز --:-- ليل
دوري المؤتمر الأوروبي
21:45 برايدابليك --:-- شامروك
21:45 دريتا --:-- أي زد ألكمار
21:45 إف سي نوح --:-- ليغيا فارسزاوا
21:45 فيورنتينا --:-- دينامو كييف
21:45 هاكين --:-- لارناكا
21:45 ياجيلونيا بياليوستوك --:-- رايو فاليكانو
21:45 شكينديا 79 --:-- سلوفان براتيسلافا
21:45 سامسون سبور --:-- أي إي ك أثينا
21:45 يونيفيرسيتاتيا كرايوفا --:-- سبارتا براغ
