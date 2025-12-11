تعرض دورية تابعة لليونيفيل لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

خبرني - أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام "اليونيفيل" في جنوب لبنان الأربعاء، أن قوات لها تعرّضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين في دبابة في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه لم تسجّل أي إصابات.

وقالت اليونيفيل في بيان: "بالأمس، تعرض جنود حفظ السلام الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في دبابة من طراز ميركافا".

وأضافت اليونيفيل: "أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها".