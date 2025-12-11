منتخب النشامى يلتقي نظيره العراقي في ربع نهائي كأس العرب غدا

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 11 كانون الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الجمعة، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

ويسعى منتخب النشامى لمواصلة انتصاراته في البطولة في رحلة البحث عن اللقب.

وجاء تأهل المنتخب الوطني الى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد 3 انتصارات على منتخبات الإمارات والكويت ومصر.

ويجري المنتخب الوطني اليوم الخميس، تدريبه الأخير بقيادة المدرب جمال سلامي، تمهيدا لاختيار التشكيلة التي ستمثل منتخب النشامى في مباراة يوم غد.

يشار الى أن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تنطلق اليوم، بلقاء السعودية مع فلسطين، والمغرب مع سوريا، فيما يلتقي غدا المنتخب الوطني مع العراق والإمارات مع الجزائر.

