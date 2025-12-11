منتخب النشامى يلتقي نظيره العراقي في ربع نهائي كأس العرب غدا

منتخب النشامى يلتقي نظيره العراقي في ربع نهائي كأس العرب غدا
عمان 11 كانون الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الجمعة، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.
ويسعى منتخب النشامى لمواصلة انتصاراته في البطولة في رحلة البحث عن اللقب.
وجاء تأهل المنتخب الوطني الى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد 3 انتصارات على منتخبات الإمارات والكويت ومصر.
ويجري المنتخب الوطني اليوم الخميس، تدريبه الأخير بقيادة المدرب جمال سلامي، تمهيدا لاختيار التشكيلة التي ستمثل منتخب النشامى في مباراة يوم غد.
يشار الى أن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تنطلق اليوم، بلقاء السعودية مع فلسطين، والمغرب مع سوريا، فيما يلتقي غدا المنتخب الوطني مع العراق والإمارات مع الجزائر.
