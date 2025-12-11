1917 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 11 كانون الأول(بترا)- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1617 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 589 طنا والورقيات 272 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و 30 قرشا والبندورة 7 و 15 قرشا والجزر 40 و 60 قرشا والخيار 30 و 50 قرشا والزهرة 15و 25 قرشا والليمون 50 و 120 قرشا والموز البلدي 50 و 80 قرشا.

