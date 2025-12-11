  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
1917 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

1917 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

2025-12-11 01:05:19
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 11 كانون الأول(بترا)- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1617 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 589 طنا والورقيات 272 طنا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و 30 قرشا والبندورة 7 و 15 قرشا والجزر 40 و 60 قرشا والخيار 30 و 50 قرشا والزهرة 15و 25 قرشا والليمون 50 و 120 قرشا والموز البلدي 50 و 80 قرشا.
--(بترا)
رح/ أ أ
11/12/2025 08:34:24

MENAFN11122025000117011021ID1110465197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث