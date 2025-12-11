1917 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم
عمان 11 كانون الأول(بترا)- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 1617 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 589 طنا والورقيات 272 طنا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و 30 قرشا والبندورة 7 و 15 قرشا والجزر 40 و 60 قرشا والخيار 30 و 50 قرشا والزهرة 15و 25 قرشا والليمون 50 و 120 قرشا والموز البلدي 50 و 80 قرشا.
--(بترا)
رح/ أ أ
11/12/2025 08:34:24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment