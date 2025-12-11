ترامب: أمريكا تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا

MENAFN - Al-Bayan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، وهي خطوة رفعت أسعار النفط وفاقمت حدة التوتر بين واشنطن وكراكاس.

وقال ترامب أمس الأربعاء "صادرنا للتو ناقلة نفط على ساحل فنزويلا.. ناقلة كبيرة جدا.. إنها الأكبر على الإطلاق في الواقع، وهناك أمور أخرى تحدث".

وردا على سؤال عن مصير النفط، قال ترامب، الذي يضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنحي، "أعتقد أننا سنحتفظ به".

وأثار ترامب مرارا احتمالية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا. وتمثل هذه الواقعة أول تحرك معروف ضد ناقلة نفط منذ أن أمر ترامب بنشر تعزيزات عسكرية هائلة في المنطقة. وشنت الولايات المتحدة ضربات ضد سفن يشتبه بتهريبها للمخدرات، الأمر الذي أثار مخاوف لدى المشرعين وخبراء القانون.

وذكرت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على موقع إكس أن مكتب التحقيقات الاتحادي والأمن الداخلي وخفر السواحل نفذوا، بدعم من الجيش الأمريكي، أمرا بمصادرة ناقلة نفط تستخدم لنقل الخام الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.

وأظهر مقطع فيديو مدته 45 ثانية نشرته بوندي طائرتي هليكوبتر تقتربان من سفينة وأفرادا مسلحين يرتدون ملابس مموهة يهبطون عليها.

ولم يذكر المسؤولون في إدارة ترامب اسم الناقلة، لكن مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة النفط "سكيبر" يُعتقد أنها احتُجزت قبالة سواحل فنزويلا في وقت مبكر أمس الأربعاء. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الناقلة لما وصفته واشنطن بضلوعها في تجارة النفط الإيراني عندما كانت تُعرف باسم "أديسا".

وتفيد معلومات من الأقمار الصناعية حللها موقع تانكر تراكرز.كوم وبيانات الشحن الداخلية من شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه أن الناقلة سكيبر غادرت ميناء خوسيه النفطي الرئيسي في فنزويلا بين الرابع والخامس من ديسمبر بعد تحميلها نحو 1.1 مليون برميل من خام ميري الفنزويلي الثقيل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط عقب أنباء احتجازها، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتسجل 62.21 دولار للبرميل عند التسوية، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.4 بالمئة أيضا، إلى 58.46 دولار للبرميل.

وتحدث مادورو أمس الأربعاء خلال مسيرة لإحياء ذكرى معركة عسكرية، دون التطرق إلى التقارير التي أفادت باحتجاز الناقلة.