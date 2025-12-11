الصين تكشف عن خطة ثورية بحثاً عن توأم الأرض

MENAFN - Al-Bayan) في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة رسم خارطة الاكتشاف الفضائي، كشفت الصين عن خطة طموحة تشمل أربع مهمات رائدة ستنطلق خلال السنوات المقبلة ضمن خطتها الخمسية الجديدة (2026–2030). تمتد هذه البعثات من الجانب البعيد للقمر، حيث سيتم رصد أقدم إشارات الكون، إلى القطبين الشمسيين لمراقبة قلب الشمس المغناطيسي، وصولًا إلى البحث عن كواكب شبيهة بالأرض قد تحمل لمحة عن "توأم الأرض".

وتأتي هذه الخطوة في إطار سباق عالمي محتدم نحو أسرار الفضاء، يعكس طموح الصين في أن تصبح لاعبا رئيسيا في استكشاف الكون وفهم أعمق أسراره.

من الشمس الملتهبة إلى أعمق مناطق الكون، تعمل وكالة الفضاء الصينية CNSA على إعادة رسم حدود الاكتشاف العلمي، واضعةً نصب عينيها مشاريع لم تجرؤ أي دولة على خوضها بهذا الحجم منذ عقود.

مشروع هونغمينغ

في الجانب البعيد من القمر، حيث يغيب ضجيج الأرض وتختفي التداخلات الراديوية، تخطط الصين لنشر شبكة من التلسكوبات منخفضة التردد في مهمة طموحة تُعرف باسم هونغمينغ.

هناك، في ذلك الصمت المطلق، ستلتقط الأجهزة الإشارات الخافتة المنبعثة من العصور المظلمة للكون، أي الفترة التي سبقت ولادة النجوم الأولى. إشارات شديدة الضآلة، لكنها تحمل قصة تكوين البنى الأولى في الكون.

ويصف أحد العلماء هذا المشروع في فيديو بثّته CGTN بأنه: "ميكروفون كوني عملاق مُصمّم لرصد صرخات الكون الأولى."

مهمة كهذه قد تغيّر فهم البشر لأصول المكان والزمان، وتُكمل ما يقدمه تلسكوب جيمس ويب لكن من زاوية لا يمكن بلوغها إلا من القمر.

كوافو-2... نافذة مباشرة على قلب الشمس

على الجانب الآخر من المخطط، تتجه الصين نحو الشمس عبر مهمة كوافو-2، المصممة لدراسة المجال المغناطيسي للشمس من موقع فريد، القطبان الشمسيان.

هذه المنطقة لم تصل إليها أي مركبة فضائية من قبل، وتُعد مفتاحا لفهم العواصف الشمسية الشديدة التي قد تُهدد شبكات الكهرباء والإنترنت والاتصالات على الأرض.

CGTN تكشف خطة الصين الفضائية

وفي السياق نفسه، نشرت شبكة CGTN فيديو بعنوان "الأرض 2.0.. خطة الصين لاكتشاف أرض جديدة"، يكشف تفاصيل هذه المهمات الأربع التي تشكّل العمود الفقري لطموحات الصين الفضائية خلال العقد القادم.

وتشمل هذه المهام تجربة راديوية على الجانب البعيد من القمر، ومرصدا شمسيا متقدما لدراسة طقس الفضاء، وتلسكوبا فضائيا لدراسة الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية، وقمرا صناعيا مخصصا للبحث عن كواكب شبيهة بالأرض، وفقا لموقع" universetoday".

إكسو-الأرض.. رحلة مطاردة "الأرض 2.0"

من بين أكثر المشاريع طموحا، يبرز مرصد Exo-Earth، المعروف باسم "الأرض 2.0"، وهو قمر صناعي مُخصّص لمسح آلاف النجوم بحثًا عن كواكب صخرية شبيهة بالأرض وضمن المناطق الصالحة للحياة.

تمامًا كما فعلت مهمتا كيبلر وTESS، لكنه بقدرات أكبر، ومن المتوقع إطلاقه عام 2028.

مرصد eXTP

أما المهمة الرابعة، eXTP، فهي مشروع دولي تقوده الصين لاستكشاف أكثر البيئات قسوة في الكون، من الثقوب السوداء إلى النجوم النيوترونية.

ويعتمد على تقنيات متقدمة في توقيت الأشعة السينية واستقطابها، مع خطة إطلاق بحلول 2030.