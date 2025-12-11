قمر الذئب العملاق يقترب.. ليلة شتوية استثنائية متى موعدها؟

MENAFN - Al-Bayan) في ليلة شتوية يُرتقَب أن تغمرها إضاءة سماوية استثنائية، يستعد عشّاق الظواهر الفلكية حول العالم لاستقبال قمر الذئب العملاق الذي سيكتمل في 3 يناير 2026، فاتحا التقويم القمري للعام الجديد بحدث لا يتكرر كثيرا. ومع اقتراب القمر من نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة له من الأرض،سيظهر أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد، في مشهد يجمع بين العلم والأسطورة ويعيد إلى الأذهان علاقة البشر القديمة بالسماء.

ليلة يبدأ فيها العام بضوء مختلف

قبل ساعات من منتصف الليل، ومع اقتراب القمر من خط الأفق الشرقي، سيبدأ المشهد بالتشكل. يبدو القمر في هذه اللحظة أكثر سحرا مما يكون عليه في ذروة ارتفاعه؛ فاختلاط ضوئه بالغلاف الجوي يمنحه لونا أصفر دافئا، وكأن السماء تُعلن افتتاح عرض بصري طويل يستمر حتى الفجر. ومع صعوده نحو السماء، سيزداد سطوعه ليصل إلى كامل استدارته في توقيتات دقيقة تختلف من مدينة إلى أخرى: 5:03 صباحًا في نيويورك، 10:03 صباحًا في لندن، و7:03 مساءً في طوكيو.

وسيكون قمر الذئب العملاق مرئيا بوضوح في الشرق الأوسط مساء 3 يناير 2026، تماما كما سيُشاهد في معظم مناطق العالم. فبمجرد غروب الشمس، سيبدأ القمر بالظهور من الأفق الشرقي بلونه الذهبي المعتاد عند الشروق، قبل أن يزداد سطوعا بشكل ملحوظ مع ارتفاعه في السماء. وبما أنه أول بدر في العام ويتزامن مع وجوده في أقرب نقطة من الأرض، سيبدو أكبر وأشد لمعانا من المعتاد، ما يجعل المشهد مميزا.

ورغم اختلاف مواقع الراصدين، يتفق الجميع على حقيقة واحدة، هذه الليلة لن تشبه أي ليلة أخرى في يناير. فالقمر سيكون عملاقا، إذ يجتمع اكتماله مع وجوده في أقرب نقطة من مداره. وهذا التزامن النادر يجعل منه أكثر لمعانًا بنسبة قد تصل إلى 30%، ويجعله يبدو أكبر بنحو 14% مقارنة بأصغر بدر في العام.

من أين جاء اسم "قمر الذئب"؟

وراء هذا الاسم الذي يثير الخيال حكاية قديمة تعود إلى الأزمنة التي عاش فيها الإنسان قريبا من الطبيعة. ففي ليالي يناير الطويلة والباردة، كان عواء الذئاب يتردد في صدور الغابات، بحثا عن الطعام الذي يندر في قلب الشتاء. ومن هنا جاء الاسم الذي حمله القمر في هذا الشهر عبر تقاليد الأمريكيين الأصليين.

لكن الاسم لم يكن الوحيد؛ ففي تقويم المزارع القديم، يُعرف بدر يناير أيضا بـ"القمر الهادئ" و"القمر القاسي"، تعبيرا عن برد الشتاء وشدته. أما لدى شعب أسينيبوين في كندا، فيأتي باسم "قمر المركز"، إذ يتزامن مع منتصف الشتاء، حيث تبدأ الطبيعة استعدادها البطيء نحو الضوء، وفقا لموقع"dailygalaxy".

سماء مزدحمة بالضوء والنجوم

ولمزيد من الجمال، لن يكون قمر الذئب وحيدا في السماء. فعلى بعد بضع درجات فقط إلى أسفل يمينه سيظهر كوكب المشتري وكأنه يرافقه في رحلته الليلية، بينما تتلألأ نجوم كوكبة الجوزاء بالقرب منه. ومع الاتجاه جنوبًا، يبرز مشهد كوكبة الجبار، إحدى أشهر مجموعات النجوم وأكثرها وضوحًا في ليالي الشتاء، بحزامها المميز الذي يعرفه الجميع.

وفوق الجبار مباشرةً، تتوهج الثريا، عنقود نجمي مدهش، كأنها مجموعة من الجواهر الصغيرة معلّقة في الفضاء. ومع مرور ساعات المساء الأولى، سيظهر كوكب زحل منخفضا فوق الأفق الجنوبي الغربي، بينما تتراشق السماء بشهب الرباعيات، التي تبلغ ذروتها في الليلة ذاتها، وإن كان سطوع القمر قد يخفي الشهب الأضعف منها.

لقطات لا تُفوَّت

بالنسبة للمصورين، تُعد هذه الليلة فرصة لا تتكرر كثيرا. فالتفاصيل الدقيقة لسطح القمر،فوهاته القديمة، سهوله البركانية، وانعكاسات الظلال،ستظهر بوضوح مذهل. حتى الهواتف الذكية يمكنها التقاط صور رائعة عند شروق القمر، عندما يكون قريبا من الأفق، فيبدو أكبر حجما وأشد تأثيرا رغم أنه في الحقيقة خداع بصري ناجم عن قربه النسبي من معالم الأرض.