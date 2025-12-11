قمر الذئب العملاق يقترب.. ليلة شتوية استثنائية متى موعدها؟

قمر الذئب العملاق يقترب.. ليلة شتوية استثنائية متى موعدها؟
ليلة يبدأ فيها العام بضوء مختلف
قبل ساعات من منتصف الليل، ومع اقتراب القمر من خط الأفق الشرقي، سيبدأ المشهد بالتشكل. يبدو القمر في هذه اللحظة أكثر سحرا مما يكون عليه في ذروة ارتفاعه؛ فاختلاط ضوئه بالغلاف الجوي يمنحه لونا أصفر دافئا، وكأن السماء تُعلن افتتاح عرض بصري طويل يستمر حتى الفجر. ومع صعوده نحو السماء، سيزداد سطوعه ليصل إلى كامل استدارته في توقيتات دقيقة تختلف من مدينة إلى أخرى: 5:03 صباحًا في نيويورك، 10:03 صباحًا في لندن، و7:03 مساءً في طوكيو.
وسيكون قمر الذئب العملاق مرئيا بوضوح في الشرق الأوسط مساء 3 يناير 2026، تماما كما سيُشاهد في معظم مناطق العالم. فبمجرد غروب الشمس، سيبدأ القمر بالظهور من الأفق الشرقي بلونه الذهبي المعتاد عند الشروق، قبل أن يزداد سطوعا بشكل ملحوظ مع ارتفاعه في السماء. وبما أنه أول بدر في العام ويتزامن مع وجوده في أقرب نقطة من الأرض، سيبدو أكبر وأشد لمعانا من المعتاد، ما يجعل المشهد مميزا.
ورغم اختلاف مواقع الراصدين، يتفق الجميع على حقيقة واحدة، هذه الليلة لن تشبه أي ليلة أخرى في يناير. فالقمر سيكون عملاقا، إذ يجتمع اكتماله مع وجوده في أقرب نقطة من مداره. وهذا التزامن النادر يجعل منه أكثر لمعانًا بنسبة قد تصل إلى 30%، ويجعله يبدو أكبر بنحو 14% مقارنة بأصغر بدر في العام.
من أين جاء اسم "قمر الذئب"؟
وراء هذا الاسم الذي يثير الخيال حكاية قديمة تعود إلى الأزمنة التي عاش فيها الإنسان قريبا من الطبيعة. ففي ليالي يناير الطويلة والباردة، كان عواء الذئاب يتردد في صدور الغابات، بحثا عن الطعام الذي يندر في قلب الشتاء. ومن هنا جاء الاسم الذي حمله القمر في هذا الشهر عبر تقاليد الأمريكيين الأصليين.
لكن الاسم لم يكن الوحيد؛ ففي تقويم المزارع القديم، يُعرف بدر يناير أيضا بـ"القمر الهادئ" و"القمر القاسي"، تعبيرا عن برد الشتاء وشدته. أما لدى شعب أسينيبوين في كندا، فيأتي باسم "قمر المركز"، إذ يتزامن مع منتصف الشتاء، حيث تبدأ الطبيعة استعدادها البطيء نحو الضوء، وفقا لموقع"dailygalaxy".
سماء مزدحمة بالضوء والنجوم
ولمزيد من الجمال، لن يكون قمر الذئب وحيدا في السماء. فعلى بعد بضع درجات فقط إلى أسفل يمينه سيظهر كوكب المشتري وكأنه يرافقه في رحلته الليلية، بينما تتلألأ نجوم كوكبة الجوزاء بالقرب منه. ومع الاتجاه جنوبًا، يبرز مشهد كوكبة الجبار، إحدى أشهر مجموعات النجوم وأكثرها وضوحًا في ليالي الشتاء، بحزامها المميز الذي يعرفه الجميع.
وفوق الجبار مباشرةً، تتوهج الثريا، عنقود نجمي مدهش، كأنها مجموعة من الجواهر الصغيرة معلّقة في الفضاء. ومع مرور ساعات المساء الأولى، سيظهر كوكب زحل منخفضا فوق الأفق الجنوبي الغربي، بينما تتراشق السماء بشهب الرباعيات، التي تبلغ ذروتها في الليلة ذاتها، وإن كان سطوع القمر قد يخفي الشهب الأضعف منها.
لقطات لا تُفوَّت
بالنسبة للمصورين، تُعد هذه الليلة فرصة لا تتكرر كثيرا. فالتفاصيل الدقيقة لسطح القمر،فوهاته القديمة، سهوله البركانية، وانعكاسات الظلال،ستظهر بوضوح مذهل. حتى الهواتف الذكية يمكنها التقاط صور رائعة عند شروق القمر، عندما يكون قريبا من الأفق، فيبدو أكبر حجما وأشد تأثيرا رغم أنه في الحقيقة خداع بصري ناجم عن قربه النسبي من معالم الأرض.
