  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي

بنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي

2025-12-11 12:32:13
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال مصرف البحرين المركزي في بيان اليوم إنه قرر خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% اعتبارا
من يوم غد الخميس الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس، في حين كان البنك قد خالف التوقعات وقرر تثبيت سعر الفائدة باجتماعه الماضي في 29 أكتوبر/تشرين الأول عند 3.75%.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي (سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة) 25 نقطة أساس، وفقا لـ"رويتر".

كما أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضاً.

MENAFN11122025000151011027ID1110465121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث