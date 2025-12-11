بنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي

خبرني - أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال مصرف البحرين المركزي في بيان اليوم إنه قرر خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% اعتبارا

من يوم غد الخميس الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس، في حين كان البنك قد خالف التوقعات وقرر تثبيت سعر الفائدة باجتماعه الماضي في 29 أكتوبر/تشرين الأول عند 3.75%.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي (سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة) 25 نقطة أساس، وفقا لـ"رويتر".

كما أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضاً.