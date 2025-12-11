بنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي

بنوك مركزية خليجية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي
خبرني - أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة، عقب قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وقال مصرف البحرين المركزي في بيان اليوم إنه قرر خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% اعتبارا
من يوم غد الخميس الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول.
وأعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس، في حين كان البنك قد خالف التوقعات وقرر تثبيت سعر الفائدة باجتماعه الماضي في 29 أكتوبر/تشرين الأول عند 3.75%.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي (سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة) 25 نقطة أساس، وفقا لـ"رويتر".
كما أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضاً.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment