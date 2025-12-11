  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون

2025-12-11 12:32:13
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتخبت الهيئة العامة لجمعية أطباء العيون الأردنية، الدكتور أحمد الخطاطبة، رئيسًا للجمعية بالتزكية، خلال اجتماعها، الذي عُقد اليوم الأربعاء، بإشراف عضو مجلس النقابة الدكتور شاهر أبو هديب.
وانتخبت الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بالتزكية كلا من الأطباء كفاح المومني، وأحمد الحسبان، ونانسي الرقاد، وبكر المعايطة، وليد قبعين، وسام شحاده.
وأقرت الهيئة العامة التقرير الإداري للجمعية وصادقت على التقرير المالي.

