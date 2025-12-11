الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون

الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون
خبرني - انتخبت الهيئة العامة لجمعية أطباء العيون الأردنية، الدكتور أحمد الخطاطبة، رئيسًا للجمعية بالتزكية، خلال اجتماعها، الذي عُقد اليوم الأربعاء، بإشراف عضو مجلس النقابة الدكتور شاهر أبو هديب.
وانتخبت الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بالتزكية كلا من الأطباء كفاح المومني، وأحمد الحسبان، ونانسي الرقاد، وبكر المعايطة، وليد قبعين، وسام شحاده.
وأقرت الهيئة العامة التقرير الإداري للجمعية وصادقت على التقرير المالي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment