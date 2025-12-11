بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان

خبرني - أعلنت بلدية الهاشمية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ إغلاق احترازي وفوري لأحد الطرق في أبو الزيغان الواقع ضمن منطقة قرى بني هاشم، حرصاً على سلامة المواطنين وتحسباً لاحتمالية ازدياد غزارة الأمطار التي يشهدها المحافظة نتيجة المنخفض الجوي الحالي.

وقالت البلدية على صفحتها إن القرار يأتي منعاً لأي مخاطر محتملة قد تنتج عن جريان السيل في هذا الطريق، والذي يشكل خطراً على السلامة العامة في مثل هذه الظروف الجوية.

ودعت المواطنين والمركبات إلى الالتزام التام بهذا الإغلاق والابتعاد كلياً عن مجاري الأودية والسيول، مؤكدة أن سلامة الأرواح والممتلكات هي الأولوية القصوى في مثل هذه الظروف الاستثنائية.



MENAFN11122025000151011027ID1110465119