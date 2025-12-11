بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان

بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان
خبرني - أعلنت بلدية الهاشمية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ إغلاق احترازي وفوري لأحد الطرق في أبو الزيغان الواقع ضمن منطقة قرى بني هاشم، حرصاً على سلامة المواطنين وتحسباً لاحتمالية ازدياد غزارة الأمطار التي يشهدها المحافظة نتيجة المنخفض الجوي الحالي.
وقالت البلدية على صفحتها إن القرار يأتي منعاً لأي مخاطر محتملة قد تنتج عن جريان السيل في هذا الطريق، والذي يشكل خطراً على السلامة العامة في مثل هذه الظروف الجوية.
ودعت المواطنين والمركبات إلى الالتزام التام بهذا الإغلاق والابتعاد كلياً عن مجاري الأودية والسيول، مؤكدة أن سلامة الأرواح والممتلكات هي الأولوية القصوى في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment