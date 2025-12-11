  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان

بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان

2025-12-11 12:32:13
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت بلدية الهاشمية الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ إغلاق احترازي وفوري لأحد الطرق في أبو الزيغان الواقع ضمن منطقة قرى بني هاشم، حرصاً على سلامة المواطنين وتحسباً لاحتمالية ازدياد غزارة الأمطار التي يشهدها المحافظة نتيجة المنخفض الجوي الحالي.
وقالت البلدية على صفحتها إن القرار يأتي منعاً لأي مخاطر محتملة قد تنتج عن جريان السيل في هذا الطريق، والذي يشكل خطراً على السلامة العامة في مثل هذه الظروف الجوية.
ودعت المواطنين والمركبات إلى الالتزام التام بهذا الإغلاق والابتعاد كلياً عن مجاري الأودية والسيول، مؤكدة أن سلامة الأرواح والممتلكات هي الأولوية القصوى في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

MENAFN11122025000151011027ID1110465119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث