الكلالدة يقترح إنشاء مدينة الطفيلة الجديدة

الكلالدة يقترح إنشاء مدينة الطفيلة الجديدة
خبرني - اقترح مستشار العمارة والتصميم الحضري، الدكتور مراد الكلالدة إنشاء مدينة الطفيلة الجديدة لتعمل كمركز نمو يربط بين الطريق الصحراوي والطفيلة على مساحة قدرها 230 كيلومتر مربع تتوسط الطريقين الجديد وطريق جرف الدراويش الواصلان الى مدينة الطفيلة. وتمتاز هذه المنطقة بتوسطها لمناطق ذات ميزات مكانية واعدة زراعية وصناعية قائمة في عابور حيث مدينة الطفيلة الصناعية، ومشاريع طاقة الرياح في غرندل، وسياحية علاجية في حمامات عفرا بالقرب من سيل الحسا، وتعليمية في جامعة الطفيلة التقنية.
كما أن الموقع المقترح محاذي للطريق الصحراوي ويعمل كعقده لوجستية للنقل البري والسككي لاحقاً للوصول الى ميناء العقبة والى المدورة منفذنا إلى المملكة العربية السعودية. كما أن الموقع ليس ببعيد عن الكرك نزولاً الى غور فيفا وغور الصافي للوصول الى البحر الميت، الذي يشكل مركز نمو لصناعات البوتاس وبذلك يشكل محور تنمية يربط ما بين الطفيلة والكرك والبحر الميت.
