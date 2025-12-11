أطول كسوف شمسي

403
أطول كسوف شمسي
(MENAFN- Al-Bayan) يشهد العالم حدثاً فلكياً استثنائياً خلال صيف عام 2027، حيث يحدث أطول كسوف كلي للشمس منذ أكثر من 100 عام. وبحسب تقارير الفلك العالمية، تؤكد وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا)) أن الكسوف المتوقع حدوثه في 2 أغسطس من عام 2027 سيستمر لمدة 6 دقائق و23 ثانية. وخلال الكسوف المنتظر، يمر ظل القمر عبر ثلاث قارات. وينطلق الكسوف من جنوب إسبانيا وجبل طارق.
