أطول كسوف شمسي

2025-12-11 12:31:47
(MENAFN- Al-Bayan) يشهد العالم حدثاً فلكياً استثنائياً خلال صيف عام 2027، حيث يحدث أطول كسوف كلي للشمس منذ أكثر من 100 عام. وبحسب تقارير الفلك العالمية، تؤكد وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا)) أن الكسوف المتوقع حدوثه في 2 أغسطس من عام 2027 سيستمر لمدة 6 دقائق و23 ثانية. وخلال الكسوف المنتظر، يمر ظل القمر عبر ثلاث قارات. وينطلق الكسوف من جنوب إسبانيا وجبل طارق.

