"إبداع الفرشاة في تراث الإمارات" بندوة الثقافة والعلوم

2025-12-11 12:31:47
(MENAFN- Al-Bayan) نظّمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أخيراً، معرضاً تشكيلياً للفنان السعودي عبدالعزيز المبرزي الشويش، بعنوان ((إبداع الفرشاة في تراث الإمارات))، ضمن فعاليات عيد الاتحاد الـ 54، افتتحه بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، بحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، وبطي الفلاسي رئيس اللجنة الثقافية، والدكتورة رفيعة غباش مؤسسة متحف المرأة في دبي، والفنان إبراهيم جمعة، وعبدالله المطيري، ونخبة من المهتمين.
وعبدالعزيز المبرزي الشويش فنان تشكيلي سعودي مختص بالتراث والموروث الشعبي وتوثيقه. ضم المعرض مجموعة من اللوحات لقادة الإمارات، ولوحات تراثية لأماكن في دولة الإمارات، وضم المعرض 15 لوحة تتمازج ألوانها وأشكالها بين تراث أبوظبي ودبي والعين ونال المعرض إعجاب الحضور.
وصاحب المعرض أمسية شعرية وطنية بعنوان ((في حب الإمارات)) شارك فيها الشعراء عبدالله الهدية وسالم الزمر والدكتور طلال الجنيبي والشاعرة والكاتبة شيخة المطيري.
استهلت الأمسية بشعر د. طلال الجنيبي في قصيدة ((أروع قصة)) قال فيها:
وغدت بلادُ الخيرِ جذرَ ترابطٍ
متماسكًا أضحى يمدُ روافدا
مـتعـمقــًا فيه الـتطورُ ينـجلـي
ليضيء في ركبِ التقدمِ موقدا
وقال أيضاً:
إماراتي وسبعُ الحسنِ عشقٌ
مزيجٌ طابَ فاستحلى جنــاكِ
إماراتي لكَم لاحمتِ شعــبــًا
عزيزًا صاغَ تكوينًا حــواكِ
وفي قصيدته قال الشاعر سالم الزمر:
يا بلادي شربت منك شرابا
لست أنساهُ إنني جِدُّ عاشقْ
وقضيتُ الحياةَ فيك أغنيكِ
سلاما وقُبلةً من مُعانِقْ
لستُ أنساكِ كيف أنساكِ كلا
ليس ينسى الهوى المحب المَواثِقْ
وغردت شيخة المطيري بقصيدة سلمى جدة الشعراء (ابنة الماجدي بن ظاهر):
أراك الأرض والشعر المسافر
من الرمل العتيق إلى الحواضر
من الأسماء سلمى مي عفرا
إلى امرأة تدونها الدفاتر
وتغنى الشاعر عبدالله الهدية في قصيدته ((كوب التاريخ)) قائلاً:
هَذِي الإماراتُ في تَحْلِيْقِ مَوْ كِـبـَهـا
على جِبَاهِ المَعَالِي تَرْسُمُ السِّــيَـرَا
تُلَوِّنُ الكَوْنَ بالنُّـورِ المُبِيْـنِ ومِنْ
قـِنْـدِيْـلِ عِذْقِ الـليالي تَخْرُفُ الدُّرَرَا
وعقب الأمسية كرّم بلال البدور المشاركين وسط حفاوة الجمهور.

