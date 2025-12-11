طائرة تحطّ على مركبة

طائرة تحطّ على مركبة
من ناحيته، قال جيم كوفي، أحد الشهود: ((رأينا هذه الطائرة تهبط من السماء مباشرة))، مضيفاً أن الطائرة كانت على وشك الاصطدام بمركبته، لكنها حلقت فوقها، واصطدمت بالسيارة الأخرى. ونقلت قائدة السيارة، والتي تبلغ من العمر سبعة وخمسين عاماً، إلى المستشفى، ولم تصب سوى بإصابات طفيفة رغم شدة الاصطدام، بحسب ما ذكرت السلطات. ونجا قائد الطائرة، وراكب، من التصادم دون أي إصابات. وتتولى إدارة الطيران الفيدرالية التحقيق في حادثة الهبوط، بينما تجري دورية الطرق في فلوريدا تحقيقاً موازياً في الاصطدام.
