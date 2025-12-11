طائرة تحطّ على مركبة

MENAFN - Al-Bayan) شهد أحد الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية حادثاً استثنائياً، حين اصطدمت طائرة صغيرة بسيارة أثناء محاولتها الهبوط اضطرارياً على الطريق المزدحم. ورصدت كاميرا مركبة لحظات الاصطدام المفاجئ، حيث ظهرت الطائرة وهي تنزل بسرعة نحو الطريق المكتظ بالمركبات في ساعة الذروة المرورية، لتصطدم مباشرة بمؤخرة السيارة. وبحسب صحيفة ((نيويورك بوست)) وقعت الحادثة عند الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساء في المسار الجنوبي للطريق السريع بمدينة كوكوا، حيث هبطت طائرة من طراز بيتشكرافت 55 على سيارة تويوتا كامري موديل 2023، بحسب ما أفادت دورية الطرق السريعة في فلوريدا.

من ناحيته، قال جيم كوفي، أحد الشهود: ((رأينا هذه الطائرة تهبط من السماء مباشرة))، مضيفاً أن الطائرة كانت على وشك الاصطدام بمركبته، لكنها حلقت فوقها، واصطدمت بالسيارة الأخرى. ونقلت قائدة السيارة، والتي تبلغ من العمر سبعة وخمسين عاماً، إلى المستشفى، ولم تصب سوى بإصابات طفيفة رغم شدة الاصطدام، بحسب ما ذكرت السلطات. ونجا قائد الطائرة، وراكب، من التصادم دون أي إصابات. وتتولى إدارة الطيران الفيدرالية التحقيق في حادثة الهبوط، بينما تجري دورية الطرق في فلوريدا تحقيقاً موازياً في الاصطدام.