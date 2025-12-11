الهواتف الذكية ترتبط بالاكتئاب والسمنة

403
الهواتف الذكية ترتبط بالاكتئاب والسمنة
(MENAFN- Al-Bayan) أظهرت دراسة أمريكية أن امتلاك هواتف ذكية في مرحلة المراهقة المبكرة يرتبط باحتمالات أعلى للإصابة بالاكتئاب والسمنة، وعدم كفاية النوم. ووجد الباحثون أن الذين يمتلكون هواتف كانوا أكثر عرضة للاكتئاب بنسبة 31%، وأكثر عرضة للسمنة بنسبة 40%، وأكثر عرضة للإصابة بنقص النوم بنسبة 62%.
