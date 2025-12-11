  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الهواتف الذكية ترتبط بالاكتئاب والسمنة

2025-12-11 12:31:47
(MENAFN- Al-Bayan) أظهرت دراسة أمريكية أن امتلاك هواتف ذكية في مرحلة المراهقة المبكرة يرتبط باحتمالات أعلى للإصابة بالاكتئاب والسمنة، وعدم كفاية النوم. ووجد الباحثون أن الذين يمتلكون هواتف كانوا أكثر عرضة للاكتئاب بنسبة 31%، وأكثر عرضة للسمنة بنسبة 40%، وأكثر عرضة للإصابة بنقص النوم بنسبة 62%.

MENAFN11122025000110011019ID1110465110

