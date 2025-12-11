"دبي للثقافة" تناقش واقع الرواية العربية في "حديث المكتبات"
18 ديسمبر
وتستضيف الجلسة الحوارية، التي ستعقد في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 18 ديسمبر الجاري، كلاً من الكاتب علي أبو الريش، والدكتور محسن الرملي، والكاتبة نادية النجار، الذين سيتناولون واقع الرواية العربية وتطورها وأبرز التحديات التي تواجهها.
كما سيناقشون، خلال الجلسة التي ستديرها الكاتبة مريم حمود، آفاق السرد الأدبي العربي ومستقبله، من خلال تسليط الضوء على أهم الاتجاهات الأدبية والتجارب الإبداعية الحديثة، ودور الرواية في تشكيل الوعي الثقافي والمجتمعي.
أسس
وفي السياق ذاته، تشهد مبادرة ((حديث المكتبات))، التي تندرج تحت مظلة مشروع ((مدارس الحياة))، عقد ورشة ((تقنيات السرد الروائي)) التي سيقدمها الدكتور محسن الرملي خلال الفترة من 19 وحتى 21 ديسمبر الجاري، بهدف تطوير مهارات المشاركين في الكتابة والسرد الروائي، حيث ستتاح لهم فرصة التعرف على أسس الكتابة الروائية، وبناء الشخصيات، وتقنيات السرد، وعناصر الحبكة، كما سيتدربون على مرحلة ما بعد الكتابة وأساليب إحداث التوازن بين الواقع والخيال، بما يسهم في تنمية قدراتهم على إنتاج روايات مميزة تجمع بين الفكرة والإبداع والأسلوب.
