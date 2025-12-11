"دبي للثقافة" تناقش واقع الرواية العربية في "حديث المكتبات"

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن تنظيم جلسة ((واقع الرواية في العالم العربي))، وذلك ضمن مبادرة ((حديث المكتبات)) التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين المبدعين والجمهور، والتعريف بإنجازاتهم، ودعم مساهماتهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

18 ديسمبر

وتستضيف الجلسة الحوارية، التي ستعقد في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 18 ديسمبر الجاري، كلاً من الكاتب علي أبو الريش، والدكتور محسن الرملي، والكاتبة نادية النجار، الذين سيتناولون واقع الرواية العربية وتطورها وأبرز التحديات التي تواجهها.

كما سيناقشون، خلال الجلسة التي ستديرها الكاتبة مريم حمود، آفاق السرد الأدبي العربي ومستقبله، من خلال تسليط الضوء على أهم الاتجاهات الأدبية والتجارب الإبداعية الحديثة، ودور الرواية في تشكيل الوعي الثقافي والمجتمعي.

أسس

وفي السياق ذاته، تشهد مبادرة ((حديث المكتبات))، التي تندرج تحت مظلة مشروع ((مدارس الحياة))، عقد ورشة ((تقنيات السرد الروائي)) التي سيقدمها الدكتور محسن الرملي خلال الفترة من 19 وحتى 21 ديسمبر الجاري، بهدف تطوير مهارات المشاركين في الكتابة والسرد الروائي، حيث ستتاح لهم فرصة التعرف على أسس الكتابة الروائية، وبناء الشخصيات، وتقنيات السرد، وعناصر الحبكة، كما سيتدربون على مرحلة ما بعد الكتابة وأساليب إحداث التوازن بين الواقع والخيال، بما يسهم في تنمية قدراتهم على إنتاج روايات مميزة تجمع بين الفكرة والإبداع والأسلوب.