"إب" توقع اتفاقاً أولياً مع "جوجل" لشراء خدمات إزالة الكربون دعماً للابتكار في مجال تعزيز قلوية المحيطات
(MENAFN- Tales & Heads) الجبيل، المملكة العربية السعودية – الأربعاء 10 ديسمبر 2025 : وقعت شركة "إب"، المتخصصة في تقنيات المناخ والمياه، اتفاقية شراء أولي مع "جوجل" لإزالة 3,500 طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. ويأتي هذا الاتفاق عقب إعلان "إب" عن شراكتها مع الهيئة السعودية للمياه لنشر تقنياتها عبر محطات التحلية في المملكة، ما يتيح للمحطات التابعة للهيئة القدرة على إزالة حوالي 85 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند اكتمال مراحل النشر.
وتقدّم "إب" نهجاً مبتكراً وقابلاً للتوسّع لإزالة الانبعاثات عبر تسريع العملية الطبيعية التي تحوّل ثاني أكسيد الكربون من الهواء إلى بيكربونات آمنة وطويلة الأمد في مياه البحر. ويرتكز هذا النهج على الدور الحيوي الذي تؤديه المحيطات في تخزين الكربون لآلاف السنين، وهو الدور الذي أسهم حتى الآن في احتجاز ما يقارب 30٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ بداية الثورة الصناعية.
وتعتمد استراتيجية تفعيل المنظومة التقنية لدى "إب" على دمج تقنياتها مع مرافق تحلية المياه التي تعالج يومياً مئات ملايين الأطنان من مياه البحر. ويتيح تصميم التقنية المعيارية للشركة دمجها بسهولة في محطات التحلية لاعتراض الرجيع الملحي قبل عودته إلى البحر، وتمريره عبر نظام كهروكيميائي يحوّله إلى محلول قلوي يُعاد ضخه إلى المحيط ليسهم في سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. كما تضيف التقنية قيمة تشغيلية لشركاء التحلية عبر استرجاع المياه العذبة وتوفير الطاقة وإنتاج مشتقات كيميائية ذات جدوى اقتصادية يمكن إعادة استخدامها أو توجيهها لقطاعات صناعية أخرى.
ويساعد دمج التقنية ضمن محطات التحلية على الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة لخفض تكاليف مشروع تفعيل المنظومة التقنية وتقليل تعقيداتها. كما تتيح الطاقة الحالية لمنشآت التحلية حول العالم إمكانية دعم إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً.
وقال بين تاربيل، الرئيس التنفيذي لشركة "إب": "يسعدنا التعاون مع "جوجل" لتوسيع نطاق إزالة الكربون منخفضة التكلفة باستخدام تقنية "إب". وتمثّل النظم الطبيعية في المحيط إحدى أقوى الوسائل وأكثرها قدرة على التوسّع لإحداث تأثير ملموس في إزالة الانبعاثات. ومن خلال دمج تقنيتنا في مرافق التحلية، نعيد توظيف مسار كان يُعد سابقاً ناتجاً ثانوياً لعمليات التحلية ليصبح جزءاً من حل فعّال للمناخ. والأهم أنّ هذه التقنية تعزّز أعمال شركائنا عبر زيادة استرجاع المياه العذبة وتوفير الطاقة وإنتاج مشتقات كيميائية ذات جدوى اقتصادية. وترتكز قدرتنا على إزالة الكربون على نطاق واسع على قرارات الأعمال المتوازنة التي توفر حوافز مالية قوية لتسريع نشر التقنية".
ومؤخراً، تعاونت "إب" مع "إكس – مصنع المشاريع الطموحة" التابع لشركة "ألفابت" لاستكشاف مسارات جديدة للاستفادة من الحمض الناتج عن عملية تعزيز قلوية المحيطات التي تطوّرها الشركة. وطوّرت "إكس" تقنية تستخدم هذا النوع من الأحماض في إعادة تدوير مخلفات الخرسانة، حيث يمكن لهذه التقنية دعم إزالة ما يقارب 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عبر تعزيز قلوية المحيطات، إلى جانب الإسهام في تطوير اقتصاد دائري مستدام في قطاع مواد البناء.
من جانبه، قال أنطونيو بابانيا-ديفيس، قائد المشروع في "إكس – مصنع المشاريع الطموحة": "يوفر دمج نهج "إب" الكهروكيميائي لتعزيز قلوية المحيطات مع تقنية "إكس" لاستخدام الأحماض فرصة لإزالة الكربون منخفضة التكلفة وقد تكون ذات مردود اقتصادي أيضاً. يُعد تحويل مسارات النفايات إلى موارد ذات قيمة أمراً نادراً، ونتطلع إلى أن يفتح هذا البحث آفاقاً جديدة للاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة".
وتعليقاً على الاتفاقية، قال جون بلات، زميل أبحاث المناخ والعلوم في "جوجل": "يمثل الوصول إلى حلول ميسورة التكلفة لإزالة ثاني أكسيد الكربون فرصة مميزة. وتعكس الأفكار التي تقدمها "إب" و"إكس" مستوى الابتكار المطلوب لمواجهة أزمة المناخ".
وترتكز الشراكة بين "إب" و"جوجل" على تاريخ مشترك، إذ تولى مؤسسا الشركة بين تاربيل ومات أيسامان، قيادة مبادرات إزالة الكربون في "ألفابت" قبل تأسيس الشركة في عام 2021.
