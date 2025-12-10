403
شيري الإمارات تُطلق النسخة الأولى من "شيري آرت هَب" بمعرض افتتاحي للفنان المبدع عبد الجبار ويس
(MENAFN- auroratheagency) دبي، الإمارات – ديسمبر 9، 2025: أطلقت شيري الإمارات الممثلة من قبل مجموعة عبد الواحد الرستماني، "شيري آرت هَب"، وذلك كمبادرة ثقافيّة داعمة، تسلّط الضوء على المواهب المحليّة وترتقي بها. وتأتي هذه المنصة لتعكس بحضورها المطوّل مدى التزام شيري بالاهتمام بالتصميم والابتكار والتفاعل مع المجتمع من خلال دمج الفن ضمن بيئة خدمة العملاء في جميع صالات عرض شيري في الإمارات.
احتفلت النسخة الافتتاحية للمعرض بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربيّة المتّحدة وجمعت في طيّاتها تعاوناً مميزاً مع الفنان والأكاديمي السوري الحائز على جوائز عبد الجبار ويس، ويقدّم ويس مجموعة غنية من الأعمال الفنية والتي تشمل لوحات مائية وأكريليكية مميّزة مستوحاة من التراث، ولوحات بورتريه، وأخرى تعكس النسيج الثقافي للعالم العربي. ومن خلال أعماله التي صوّرت قادة الإمارات بشكل مبتكر، وإبداعاته المستوحاة من العمارة الإماراتيّة التقليدية، والصقور، والخيول، والمناظر الطبيعيّة، حقّق ويس حضوراً فنياً واسعاً وعُرضت لوحاته في عدة دول حول ا العالم.
عرض ويس أحدث أعماله في صالات عرض شيري في ثلاث إمارات. انطلق المعرض في أبوظبي في 23 نوفمبر، ثم انتقل إلى الشارقة في 26 نوفمبر، واختتم في دبي في 29 نوفمبر. وقدّم كل موقع تجربة فنية وثقافية مميزة رسّخت دور صالات عرض شيري كوجهات تفاعلية تُقرب الزوار من عالم الفن والابتكار.
