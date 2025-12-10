(البنك الآسيوي): 1ر5 في المئة نموا اقتصاديا للدول النامية في آسيا العام الحالي

403
(البنك الآسيوي): 1ر5 في المئة نموا اقتصاديا للدول النامية في آسيا العام الحالي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 10 - 12 (كونا) -- رفع بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية في آسيا والمحيط الهادئ إلى 1ر5 في المئة هذا العام في ظل انتعاش الصادرات بشكل يفوق التوقعات وانخفاض حالة عدم اليقين التجاري عقب إبرام اتفاقيات تجارية عدة مع أمريكا.
وتوقع البنك الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مقرا له في تقرير التوقعات المحدث الصادر اليوم الأربعاء أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 6ر4 في المئة العام المقبل مقارنة بتوقعات سبتمبر التي بلغت 5ر4 في المئة.
وأوضح تقرير البنك أن قوة الصادرات لا سيما أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات التكنولوجية وانخفاض التضخم واستقرار الأوضاع المالية كلها عوامل "عززت آفاق النمو في المنطقة".
وقال كبير الاقتصاديين في البنك ألبرت بارك في بيان إن "المقومات الاقتصادية المتينة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ تدعم أداء قويا للصادرات ونموا مطردا على الرغم من بيئة التجارة العالمية التي اتسمت بمستويات تاريخية من عدم اليقين خلال العام الماضي".
وأضاف بارك "لقد ساهمت الاتفاقيات التجارية جزئيا في تخفيف هذا الغموض لكن التحديات الخارجية وغيرها لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات وينبغي على حكومات المنطقة مواصلة تعزيز التجارة والاستثمار المفتوحين للحفاظ على المرونة والنمو".
ووفق التقرير رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الصين أكبر اقتصاد في المنطقة إلى 8ر4 في المئة هذا العام مقارنة بتقديرات سبتمبر البالغة 7ر4 في المئة بفضل قوة الصادرات واستمرار التحفيز المالي مع الإبقاء على توقعات عام 2026 عند 3ر4 في المئة.
كما رفع توقعات نمو الهند لعام 2025 إلى 2ر7 في المئة ما يعكس توسعا أقوى في الربع الثالث مدعوما بتخفيضات ضريبية ساهمت في دعم الاستهلاك ومع ذلك أبقى على توقعاته لنمو الهند للعام المقبل دون تغيير عند 5ر6 في المئة.
أما في جنوب شرق آسيا رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5ر4 في المئة في عام 2025 مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3ر4 في المئة وذلك بفضل الأداء القوي الذي شهدته إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام خلال الربع الثالث.
ويتوقع البنك أن يبلغ النمو في المنطقة الفرعية 4ر4 في المئة في عام 2026 ارتفاعا من توقعات سبتمبر البالغة 3ر4 في المئة.
وتشمل منطقة آسيا النامية 46 اقتصادا في آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الدول الصناعية كاليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
يذكر أن بنك التنمية الآسيوي هو مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف أنشئت بهدف الحد من الفقر في آسيا والمحيط الهادئ عام 1966 ينتمي إليها الآن 68 عضوا معظمهم من المنطقة بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. (النهاية)
