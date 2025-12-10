  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(البنك الآسيوي): 1ر5 في المئة نموا اقتصاديا للدول النامية في آسيا العام الحالي

2025-12-10 04:20:47
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 10 - 12 (كونا) -- رفع بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية في آسيا والمحيط الهادئ إلى 1ر5 في المئة هذا العام في ظل انتعاش الصادرات بشكل يفوق التوقعات وانخفاض حالة عدم اليقين التجاري عقب إبرام اتفاقيات تجارية عدة مع أمريكا.
وتوقع البنك الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مقرا له في تقرير التوقعات المحدث الصادر اليوم الأربعاء أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 6ر4 في المئة العام المقبل مقارنة بتوقعات سبتمبر التي بلغت 5ر4 في المئة.
وأوضح تقرير البنك أن قوة الصادرات لا سيما أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات التكنولوجية وانخفاض التضخم واستقرار الأوضاع المالية كلها عوامل "عززت آفاق النمو في المنطقة".
وقال كبير الاقتصاديين في البنك ألبرت بارك في بيان إن "المقومات الاقتصادية المتينة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ تدعم أداء قويا للصادرات ونموا مطردا على الرغم من بيئة التجارة العالمية التي اتسمت بمستويات تاريخية من عدم اليقين خلال العام الماضي".
وأضاف بارك "لقد ساهمت الاتفاقيات التجارية جزئيا في تخفيف هذا الغموض لكن التحديات الخارجية وغيرها لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات وينبغي على حكومات المنطقة مواصلة تعزيز التجارة والاستثمار المفتوحين للحفاظ على المرونة والنمو".
ووفق التقرير رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الصين أكبر اقتصاد في المنطقة إلى 8ر4 في المئة هذا العام مقارنة بتقديرات سبتمبر البالغة 7ر4 في المئة بفضل قوة الصادرات واستمرار التحفيز المالي مع الإبقاء على توقعات عام 2026 عند 3ر4 في المئة.
كما رفع توقعات نمو الهند لعام 2025 إلى 2ر7 في المئة ما يعكس توسعا أقوى في الربع الثالث مدعوما بتخفيضات ضريبية ساهمت في دعم الاستهلاك ومع ذلك أبقى على توقعاته لنمو الهند للعام المقبل دون تغيير عند 5ر6 في المئة.
أما في جنوب شرق آسيا رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5ر4 في المئة في عام 2025 مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3ر4 في المئة وذلك بفضل الأداء القوي الذي شهدته إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام خلال الربع الثالث.
ويتوقع البنك أن يبلغ النمو في المنطقة الفرعية 4ر4 في المئة في عام 2026 ارتفاعا من توقعات سبتمبر البالغة 3ر4 في المئة.
وتشمل منطقة آسيا النامية 46 اقتصادا في آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الدول الصناعية كاليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
يذكر أن بنك التنمية الآسيوي هو مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف أنشئت بهدف الحد من الفقر في آسيا والمحيط الهادئ عام 1966 ينتمي إليها الآن 68 عضوا معظمهم من المنطقة بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. (النهاية)

