  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الأشغال: الأعمال الميدانية بمشاريع الصيانة الشاملة للطرق مستمرة وفق الخطط الموضوعة

وزير الأشغال: الأعمال الميدانية بمشاريع الصيانة الشاملة للطرق مستمرة وفق الخطط الموضوعة

2025-12-10 04:20:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- قالت وزير الأشغال العامة د.نورة المشعان إن الأعمال الميدانية الخاصة بمشاريع الصيانة الشاملة للطرق في البلاد مستمرة وفق الخطط الموضوعة.
وأوضحت الوزير المشعان في بيان صحفي أن فرق الإشراف تواجدت اليوم الأربعاء في منطقة النزهة قطعة (3) لمتابعة تقدم العمل على أرض الواقع.
وبينت أن الموقع يشهد حاليا تنفيذ الطبقة الإسفلتية النهائية من نوع (Type 3) بسماكة 5 سم بعد الانتهاء من الأعمال التمهيدية للبنية التحتية التي تضمنت تنظيف وفحص شبكات تصريف الأمطار وشبكات الصرف الصحي مؤكدة أن الأعمال تسير بخطى ثابتة استعدادا للمرحلة المقبلة من المشروع. (النهاية) ض د / ن و ف

MENAFN10122025000071011013ID1110462540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث