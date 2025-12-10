وزير الأشغال: الأعمال الميدانية بمشاريع الصيانة الشاملة للطرق مستمرة وفق الخطط الموضوعة

403
وزير الأشغال: الأعمال الميدانية بمشاريع الصيانة الشاملة للطرق مستمرة وفق الخطط الموضوعة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- قالت وزير الأشغال العامة د.نورة المشعان إن الأعمال الميدانية الخاصة بمشاريع الصيانة الشاملة للطرق في البلاد مستمرة وفق الخطط الموضوعة.
وأوضحت الوزير المشعان في بيان صحفي أن فرق الإشراف تواجدت اليوم الأربعاء في منطقة النزهة قطعة (3) لمتابعة تقدم العمل على أرض الواقع.
وبينت أن الموقع يشهد حاليا تنفيذ الطبقة الإسفلتية النهائية من نوع (Type 3) بسماكة 5 سم بعد الانتهاء من الأعمال التمهيدية للبنية التحتية التي تضمنت تنظيف وفحص شبكات تصريف الأمطار وشبكات الصرف الصحي مؤكدة أن الأعمال تسير بخطى ثابتة استعدادا للمرحلة المقبلة من المشروع. (النهاية) ض د / ن و ف
