دولة الكويت تجدد التزامها بصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه وحرياته

دولة الكويت تجدد التزامها بصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه وحرياته
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 – 12 (كونا) -- جددت دولة الكويت التزامها الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق والحريات مؤكدة استمرار جهودها الوطنية والدولية لتعزيز العدالة والمساواة وترسيخ قيم التعاون والاحترام المتبادل.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفى به هذا العام تحت شعار (حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية).
وشددت دولة الكويت في البيان على دعمها المتواصل لمنظومة حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل حماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة. (النهاية)
