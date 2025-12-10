  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
دولة الكويت تجدد التزامها بصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه وحرياته

دولة الكويت تجدد التزامها بصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه وحرياته

2025-12-10 04:20:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 – 12 (كونا) -- جددت دولة الكويت التزامها الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق والحريات مؤكدة استمرار جهودها الوطنية والدولية لتعزيز العدالة والمساواة وترسيخ قيم التعاون والاحترام المتبادل.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفى به هذا العام تحت شعار (حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية).
وشددت دولة الكويت في البيان على دعمها المتواصل لمنظومة حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل حماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة. (النهاية)

ن م ع / ن و ف


MENAFN10122025000071011013ID1110462539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث