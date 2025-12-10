دولة الكويت تساهم في تسجيل (البشت) ضمن قوائم (يونسكو) للتراث الثقافي غير المادي

403
دولة الكويت تساهم في تسجيل (البشت) ضمن قوائم (يونسكو) للتراث الثقافي غير المادي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي – 10 - 12 (كونا) -- أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الأربعاء ملف (البشت: المهارات والممارسات) بوصفه عنصرا عربيا مشتركا ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بجهود جماعية قادتها دولة قطر ومشاركة دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماعات الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي (من 8 إلى 13 ديسمبر 2025) بمشاركة وفد دولة الكويت برئاسة الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا الذي شارك في أعمال اللجنة واجتماعاتها.
ويمثل إدراج (البشت) في القائمة تتويجا للتعاون العربي في إعداد هذا الملف الذي يعكس عمق الروابط الثقافية المشتركة ويجسد حرص الدول المشاركة على حماية موروثها وضمان استدامته للأجيال القادمة.
ويعتبر (البشت) رمزا للهيبة والأناقة والمكانة الاجتماعية في المجتمعات العربية إذ يرتدى في المناسبات الوطنية والرسمية والاجتماعية ويبرز مهارات دقيقة في الخياطة اليدوية والتطريز التقليدي المتوارث عبر الأجيال.
وتجدر الإشارة إلى أن الكويت سبق أن أدرجت ستة عناصر ثقافية في القائمة التمثيلية العالمية للتراث الثقافي غير المادي وهي الحناء: الطقوس والممارسات الجمالية والاجتماعية (2024) والنخيل: المعرفة والمهارات والتقاليد والممارسات (2022) وبرنامج السدو التعليمي – تدريب المدربين على فن النسيج (2022) والخط العربي: المعرفة والمهارات (2021) والنسيج التقليدي للسدو (2020).
ومن خلال استمرارها في تسجيل هذه العناصر تؤكد دولة الكويت التزامها بتحقيق أهداف الاستراتيجية الثقافية القائمة على تعزيز الهوية الوطنية وصون التراث غير المادي إضافة إلى دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وإبراز الدور الثقافي للكويت على الساحة العالمية.
ؤ وضم الوفد الكويتي كلا من إدارة الآثار والمتاحف ممثلة بالعنود الخميس وفجر الحداد وجمعية السدو الحرفية مممثلة بمسيرة العنزي حيث شاركن في مناقشات اللجنة وأعمال الدورة. (النهاية)
م د م / ت م
