دولة الكويت تساهم في تسجيل (البشت) ضمن قوائم (يونسكو) للتراث الثقافي غير المادي

2025-12-10 04:20:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي – 10 - 12 (كونا) -- أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الأربعاء ملف (البشت: المهارات والممارسات) بوصفه عنصرا عربيا مشتركا ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بجهود جماعية قادتها دولة قطر ومشاركة دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماعات الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي (من 8 إلى 13 ديسمبر 2025) بمشاركة وفد دولة الكويت برئاسة الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا الذي شارك في أعمال اللجنة واجتماعاتها.
ويمثل إدراج (البشت) في القائمة تتويجا للتعاون العربي في إعداد هذا الملف الذي يعكس عمق الروابط الثقافية المشتركة ويجسد حرص الدول المشاركة على حماية موروثها وضمان استدامته للأجيال القادمة.
ويعتبر (البشت) رمزا للهيبة والأناقة والمكانة الاجتماعية في المجتمعات العربية إذ يرتدى في المناسبات الوطنية والرسمية والاجتماعية ويبرز مهارات دقيقة في الخياطة اليدوية والتطريز التقليدي المتوارث عبر الأجيال.
وتجدر الإشارة إلى أن الكويت سبق أن أدرجت ستة عناصر ثقافية في القائمة التمثيلية العالمية للتراث الثقافي غير المادي وهي الحناء: الطقوس والممارسات الجمالية والاجتماعية (2024) والنخيل: المعرفة والمهارات والتقاليد والممارسات (2022) وبرنامج السدو التعليمي – تدريب المدربين على فن النسيج (2022) والخط العربي: المعرفة والمهارات (2021) والنسيج التقليدي للسدو (2020).
ومن خلال استمرارها في تسجيل هذه العناصر تؤكد دولة الكويت التزامها بتحقيق أهداف الاستراتيجية الثقافية القائمة على تعزيز الهوية الوطنية وصون التراث غير المادي إضافة إلى دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وإبراز الدور الثقافي للكويت على الساحة العالمية.
ؤ وضم الوفد الكويتي كلا من إدارة الآثار والمتاحف ممثلة بالعنود الخميس وفجر الحداد وجمعية السدو الحرفية مممثلة بمسيرة العنزي حيث شاركن في مناقشات اللجنة وأعمال الدورة. (النهاية)

