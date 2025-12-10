  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس الحرس الوطني يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين

2025-12-10 04:20:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- استقبل رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية بمقر الرئاسة العامة للحرس الوطني متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم. (النهاية)

ح م د


MENAFN10122025000071011013ID1110462537

