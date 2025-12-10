رئيس الحرس الوطني يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين

403
رئيس الحرس الوطني يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 12 (كونا) -- استقبل رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية بمقر الرئاسة العامة للحرس الوطني متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم. (النهاية)
ح م د
